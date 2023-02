Fórmula E: Cidade do Cabo recebe competição elétrica pela primeira vez (horários) | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Fórmula E irá fazer a sua estreia na Cidade do Cabo, na África do Sul. Será a primeira cidade da África Subsariana a receber uma ronda de Fórmula E.

É a quinta jornada do campeonato (quarto fim de semana) e a segunda estreia absoluta consecutiva, depois da primeira visita a Hyderabad. Pascal Wehrlein lidera o campeonato, com 80 pontos, seguido de Jake Dennis (62) e Jean-Éric Vergne (31). A distância entre os dois primeiros classificados e o resto da grelha é considerável, mas o campeonato está ainda no seu começo, pelo que muito pode mudar ainda. Para já, as unidades motrizes Porsche continuam a destacar-se e a prova está nos pontos que Wehrlein e Dennis já acumularam. A TAG Heuer Porsche Formula E Team e a Avalanche Andretti Formula E (duas equipas com unidades Porsche) lideram o campeonato de construtores.

Para António Félix da Costa é um fim de semana importante. Depois de três corridas desapontantes, o português encontrou o caminho das boas exibições, apesar de ainda procurar melhorar em qualificação, que tem sido o grande problema do piloto luso. Na Índia, conseguiu o terceiro lugar, uma injeção de moral que pode ser importante para o desafio da Cidade do Cabo.

Horários para o fim de semana:

Sexta, dia 24

Treino Livre 1 – 14:55

Sábado, dia 25

Treino Livre 2 – 07:05

Qualificação – 09:40

Corrida – 14:00