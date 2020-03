Fórmula E: Cidade do Cabo quer receber competição

A Cidade do Cabo tem interesse em receber a Fórmula E. Esta pode ser uma nova adição ao calendário.

A Fórmula E continua a atrair cada vez mais interessados e desta vez é a Cidade do Cabo que pretende ver uma corrida com os monolugares 100% eletricos nas suas ruas. Esta iniciativa tem o apoio da Jaguar África do Sul e está a ser levada avante pela empresa e-Movement.

Iain Banner, presidente da e-Movement, disse: “Como ponto de partida, o layout preliminar da pista e como ela se encaixa na zona que receberá a prova, bem como as futuras propostas de desenvolvimento em torno da pista identificada – foram fatores-chave. na avaliação da adequação da cidade da Cidade do Cabo.“

“O objetivo principal era projetar um layout adequado que tivesse um impacto mínimo na cidade, exigisse mínimo trabalho de construção, causasse perturbações mínimas ao público em geral e ao tráfego e, crucialmente, deixasse um legado duradouro”.

Um porta-voz da Fórmula E acrescentou: “Atualmente, estamos a analisar a possibilidade de levar a Fórmula E para a Cidade do Cabo e realizamos um estudo de viabilidade inicial, a fim de avaliar uma série de possíveis localizações de circuitos. Todas as discussões foram positivas até agora e é encorajador ter a Cidade do Cabo na lista de cidades candidatas para as próximas temporadas. Como plataforma global para promover a adoção de veículos elétricos, estamos sempre abertos a novas e empolgantes oportunidades para expandir ainda mais nosso alcance e atrair novos públicos”.

A África do Sul está a entrar em força no desporto motorizado. A ida do WEC já é uma realidade e a F1 também já mostrou interesse em regressar. Com a adição da Fórmula E, a África do Sul pode voltar a ser uma referência nos calendários das competições internacionais.