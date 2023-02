Fórmula E, Cidade do Cabo: Nick Cassidy foi o mais rápido no TL2 | AutoSport

No derradeiro treino livre do E-Prix da Cidade do Cabo foi Nick Cassidy (Envision Racing) o piloto mais rápido, terminando a sessão com a volta mais rápido em 1:08.118s, necessitando de menos 0.307s do que Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), o piloto mais rápido do primeiro treino na cidade sul-africana. A velocidade média de Cassidy no TL2 foi de 154,37 km/h – a volta mais rápida de todos os tempos da Fórmula E – num circuito que se estreia no calendário do mundial.

Dan Ticktum (NIO 333) completou os três primeiros e ambos os carros da Jaguar TCS Racing também estiveram rápidos, com Mitch Evans e Sam Bird a fecharem o top 5, respetivamente. No entanto, Bird entra na corrida de hoje com uma penalização de cinco lugares na grelha pelo incidente na corrida de Hyderabad.

A sessão de qualificação começa às 9h40.

Foto: Malcolm Griffiths