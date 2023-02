Fórmula E, Cidade do Cabo: Edoardo Mortara foi o mais rápido no 1º treino | AutoSport

Pela primeira vez esta época a Maserati MSG Racing colocou um dos seus pilotos no topo da tabela de tempos numa sessão de um fim de semana de corrida. Edoardo Mortara foi o piloto mais rápido no final do primeiro treino livre do E-Prix da Cidade do Cabo, prova que se estreia no calendário do campeonato do mundo.

Mortara concluiu o treino com o melhor registo em 1:09.700s, tendo sido 0.158s mais rápido do que Sam Bird (Jaguar TCS Racing). Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team) também teve uma boa sessão, terminando no terceiro posto da tabela de tempos, enquanto António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi o quarto mais rápido, a 0.294s de Mortara.

Pouco depois do treino começar, um acidente violento de Sébastien Buemi (Envision Racing) suspendeu a sessão sob bandeiras vermelhas. O monolugar do suíço bateu contra as proteções do rápido circuito citadino sul africano entre a curva 9 e 10, destruindo todo o lado direito do seu carro e dando muito trabalho à sua equipa.

Não foi apenas Buemi que terminou mais cedo o treino. Kelvin van der Linde (ABT CUPRA Formula E Team), Lucas di Grassi (Mahindra Racing) e Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) tiveram problemas com os seus monolugares e não terminaram a sessão.

A segunda sessão de treinos livres realiza-se amanhã às 7h05 com a qualificação a acontecer às 9h30, enquanto a corrida arranca pouco depois das 13h30.