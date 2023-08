Fórmula E: Christoph Waltz deu uma volta com Bruno Correia | AutoSport

A estrela austríaca de cinema Christoph Waltz esteve presente na última jornada da Fórmula E e teve a oportunidade de sentir como é dar uma volta na pista do centro de exposições ExCel, que foi novamente palco da competição 100% elétrica. Bruno Correia, piloto do Safety Car da Fórmula E, foi o homem responsável por dar uma volta com a estrela que ficou impressionada com a velocidade.

'INCREDIBLE' 🤩



Taking Christoph Waltz for a spin around our London track ⚡️ pic.twitter.com/bG0msPqHjE — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) August 7, 2023