Fórmula E: China e Índia juntam-se aos EUA e ao Japão em 2024 | AutoSport

O Mundial de Fórmula E anunciou o regresso à China e à Índia para a 10ª temporada da principal série de corridas de carros elétricos do mundo, tornando-se a única competição a realizar eventos durante 2024 nos três países mais populosos do mundo: China, Índia e EUA.

Xangai e Hyderabad foram confirmadas como cidades anfitriãs da Temporada 10 do Mundial de Formula E, que vai correr pela primeira vez em Xangai, no Circuito Internacional de Xangai, com uma dupla jornada de corridas no sábado, 25 de maio, e no domingo, 26 de maio de 2024.

A primeira corrida de sempre da Fórmula E realizou-se em Pequim, a 13 de setembro de 2014, com uma segunda edição um ano mais tarde. Sanya sediou o mais recente E-Prix chinês em 2019, com a Fórmula E também correndo em Hong Kong em quatro ocasiões ao longo de três temporadas entre as Temporadas 2 e 5. Hyderabad sediará a Fórmula E novamente no sábado, 10 de fevereiro de 2024.

A Fórmula E já fez história com o calendário da Temporada 10, quando Tóquio foi confirmada como sede de uma corrida no sábado, 30 de março, a primeira vez que uma corrida do campeonato mundial de automobilismo será realizada nas ruas do coração da icónica capital japonesa.

Há mais duas atualizações no calendário da época 10. O evento planeado para Jacarta, no sábado, 8 de junho, não se vai realizar devido ao anúncio de um período de campanha para as eleições presidenciais na Indonésia durante a maior parte do mês de junho. Este facto teria impacto na logística da realização de uma corrida nas ruas da capital ao mesmo tempo. A Fórmula E e as autoridades de Jacarta estão a explorar a viabilidade de uma corrida na cidade numa data alternativa.

A segunda atualização é uma provável mudança de local em Itália para as rondas 7 e 8. Esta decisão surge na sequência de uma análise efectuada por peritos da Fórmula E e da FIA às corridas da 9ª temporada em Roma, onde o novo carro GEN3, mais rápido e mais potente, atingiu os limites do circuito estreito e com curvas apertadas na zona comercial de Roma.

A Fórmula E está a explorar locais alternativos, incluindo circuitos permanentes, para manter um evento no importante mercado italiano. Espera-se uma atualização sobre o local em Itália antes do final do ano.

Para Alberto Longo, cofundador e diretor do campeonato da Fórmula E: “Sem dúvida que o nosso calendário da Temporada 10 é o mais atraente de sempre para pilotos, equipas, fãs e espectadores de todo o mundo. A combinação de circuitos de rua, que está no ADN da Fórmula E, e de pistas estabelecidas permitirá aos pilotos testar melhor as capacidades do carro GEN3, depois de uma primeira época que superou todas as expectativas, com ultrapassagens de três dígitos na maioria das corridas e os títulos do campeonato mundial decididos no último fim de semana.”

Ronda/Data/Local

Testes 23 – 27 outubro Valência, Espanha

1- 13 de janeiro Cidade do México, México

2- 26 de janeiro Diriyah, Arábia Saudita

3- 27 de janeiro Diriyah, Arábia Saudita

4- 10 fevereiro Hyderabad, Índia

5- 16 março São Paulo, Brasil

6- 30 março Tóquio, Japão

7- 13 abril TBD, Itália

8- 14 abril TBD, Itália

9- 27 abril Mónaco, Mónaco

10- 11 maio Berlim, Alemanha

11- 12 maio Berlim, Alemanha

12- 25 maio Xangai, China

13- 26 maio Xangai, China

14- 29 junho Portland, EUA

15- 20 julho Londres, Reino Unido

16- 21 julho Londres, Reino Unido