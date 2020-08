Fórmula E: Chefe de equipa da Mahindra testa positivo à COVID-19

O CEO e chefe de equipa da Mahindra na Fórmula E, Dilbagh Gill, testou positivo à COVID-19 antes das corridas finais do campeonato em Berlim. Assim, terá de se ausentar do paddock da Fórmula E, sendo substituído por Toni Cuquerella. Gill vive em Boston, mas passou as duas semanas que antecederam a ronda de Berlim no Reino Unido e voou de Londres.

“Temos uma equipa forte. O Toni Cuquerella, que era o engenheiro chefe, será agora o chefe de equipa. Ele e o David Clarke vão dividir as responsabilidades. Nas corridas são eles que têm quase todo o controlo do carro, por isso, estamos em ‘mãos seguras’.” – afirmou Dilbagh Gill ao the-race.com.

A Mahindra também tem um novo piloto na sua dupla, com Alex Lynn a juntar-se a Jérôme d´Ambrosio. Pascal Wehrlein e a Porsche parecem já ter acordo para o próximo ano, daí a saída antecipada do piloto alemão da Mahindra.