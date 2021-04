Fórmula E: Calendário completo definido

A Fórmula E já tem calendário completo. Depois de ter sido anunciada a primeira metade, hoje ficamos a conhecer a segunda.

O conjunto final de corridas a anunciar começa com uma nova localização para a série de corridas totalmente eléctrica, com o E-Prix de Puebla no México nos dias 19 e 20 de Junho. O Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA mudou de local do Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, que anteriormente acolheu cinco corridas de Fórmula E, porque o circuito ainda é um hospital de campo temporário.

A cidade de Nova Iorque será palco das rondas 10 e 11 do Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 2020/21, com os carros todos elétricos Gen2 a correrem em Red Hook, Brooklyn, nos dias 10 e 11 de Julho.

A Fórmula E regressa então à Europa para a E-Prix de Londres, utilizando uma pista única de indoor/outdoor no ExCeL de Londres a 24 e 25 de Julho para um evento de dupla ronda, antes de rumar a Berlim para a final da temporada de dupla cabeça, a 14 e 15 de Agosto.

O E-Prix de Marraquexe e o E-Prix de Santiago, marcados para 22 de Maio e 5 e 6 de Junho respetivamente, foram retiradas do calendário desta época devido à pandemia COVID-19 em curso. Os eventos em Santiago, Sanya e Seul serão reagendados para a 8ª temporada, com a presença de fãs.

A Fórmula E continuará a acompanhar a pandemia COVID-19 em curso e está em constante comunicação com a sua comunidade de equipas, fabricantes, parceiros, emissoras e cidades-sede.

Todas as atualizações do calendário dependem de restrições de viagem, bem como de protocolos governamentais locais e estão sujeitas à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.

Calendário Completo: