Fórmula E: Calendário 2024 ratificado, Tóquio recebe corrida em março | AutoSport

A Fórmula E vai correr nas ruas de Tóquio pela primeira vez no próximo mês de março. O calendário provisório da 10ª temporada foi publicado hoje pela Fórmula E e pela Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) após a ratificação pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA e com o apoio das ASN (Autoridades Desportivas Nacionais) locais de cada cidade anfitriã.

A corrida em Tóquio, no sábado, 30 de março de 2024, será o primeiro evento do campeonato do mundo de automobilismo sancionado pela FIA realizado em Tóquio, em estradas à volta do centro de convenções Tokyo Big Sight, na zona ribeirinha da Baía de Tóquio. A Fórmula E e o Governo Metropolitano de Tóquio têm estado a trabalhar em conjunto para trazer a corrida para a cidade, a fim de apoiar a iniciativa Veículo com Emissão Zero (ZEV), parte da estratégia Tóquio com Emissão Zero. A cidade tem um plano de ação climática que visa atingir zero emissões líquidas de CO2 até 2050.

O calendário ainda não está finalizado, faltando preencher três vagas. O campeonato começa a 13 de janeiro no México e terá quatro rondas com duas corridas.