Fórmula E: Calendário 2022 e novo regulamentos financeiros aprovados | AutoSport

A Fórmula E viu ontem aprovados o novo regulamento financeiro e o calendário para a época 2022.

O novo regulamento financeiro entra em vigor a partir de 1 de Outubro do próximo ano e vai alinhar com os regulamentos técnicos e desportivos do campeonato. Serão introduzidos dois conjuntos de regulamentos financeiros, um para equipas de Fórmula E e outro para fabricantes de Fórmula E.

Equipas:

O regulamento financeiro das equipas é abrangente com exclusões limitadas, principalmente para custos claramente ligados ao crescimento comercial do campeonato.

O nível de despesas para as épocas 9 e 10 será fixado em 13 milhões de euros por época , com certas exclusões transitórias para fazer face aos compromissos contratuais existentes

A partir da época 11, o nível de despesas aumentará para 15 milhões de euros por época , incluindo os custos dos pilotos e outros custos associados à segunda fase do carro Gen3, facilitando o investimento contínuo em talento e desenvolvimento

Fabricantes:

Um conjunto separado de regulamentos financeiros irá reger o investimento dos fabricantes em investigação e desenvolvimento relacionados com o desenvolvimento do grupo motopropulsor

Os fabricantes funcionarão dentro de um nível de gastos de 25 milhões de euros ao longo de duas épocas consecutivas a partir da época 9

Inclui custos de investigação e desenvolvimento, atividades de fabrico e serviços contínuos obrigatórios de apoio às equipas da Fórmula E

Trata-se assim da imposição de um limite orçamental para equipas e fabricantes e evitar o aumento de custos o que colocaria em causa a sustentabilidade do campeonato. Estima-se que as equipas que mais gastam na atualidade tenham orçamentos a rondas os 40 milhões de euros. Os regulamentos serão aplicados através da FIA, que controlará o cumprimento, investigará os casos de suspeita de incumprimento e atualizará a documentação regulamentar. Em Outubro e Novembro de 2022, as equipas da Fórmula E poderão submeter voluntariamente documentação da 8ª Temporada para se aclimatarem aos novos regulamentos.

Também o calendário para a época 2022 foi atualizado e aprovado. Berlim e Roma irão agora figurar como jornadas duplas no calendário da Temporada 8 ao lado de corridas previamente ratificadas em novos locais Vancouver, Jacarta e Seul e cidades anfitriãs de longa data Diriyah, Cidade do México, Mónaco, Nova Iorque e Londres.

Após um teste de pré-época bem sucedido em Valência e após consulta da Fórmula E com a FIA, a WMSC aprovou atualizações aos regulamentos desportivos da 8ª Temporada, incluindo

As fases de grupo do novo formato de qualificação da Fórmula E – que também inclui duelos de eliminatórias frente a frente – serão aumentadas de 10 para 12 minutos e a primeira volta cronometrada de cada piloto deverá ser completada nos primeiros seis minutos. Três pontos só serão atribuídos ao vencedor da pole com a volta mais rápida em todas as sessões de qualificação a não receber um ponto.