Fórmula E: Buemi vs Di Grassi – A rivalidade voltou a dar faísca

Sebastien Buemi não evitou o toque em Lucas di Grassi (na corrida 2), que acabou por bater violentamente contra as proteções da pista. No final do dia o brasileiro não poupou palavras na análise ao sucedido:

“ Foi uma manobra incrivelmente estúpida. Ele [Buemi] foi lento no fim-de-semana e foi lento também nesta corrida. Para ser honesto, ele podia ter ultrapassado com facilidade. Tínhamos a corrida toda pela frente, não havia pressa em fazer isto. Ele decidiu mudar, no último minuto, de dentro para fora. Acabou por tocar na traseira do meu carro, e depois acabou a minha corrida com a dele também”.

Do seu lado, Buemi não aceitou a culpa pelo sucedido:

“Obviamente, fui penalizado, mas não concordo para ser honesto. Na minha opinião, ele mudou tarde de trajetória e eu não tive tempo de reagir. Não me importo que ele feche a porta, mas ele deixou-me pensar que não o ia fazer. Assim, que me comprometi para a mudança de trajetória, ele veio para a esquerda e eu toquei-lhe”.