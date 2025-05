Fórmula E: Buemi surpreende no ePrix do Mónaco

Sébastien Buemi, no Jaguar I-Type 7 da Envision, ganhou a segunda corrida do fim de semana da Fórmula E no Mónaco. Para o suíço de 36 anos, campeão da Época 2 (2015-16) do campeonato de monolugares elétricos, 14.ª vitória nesta categoria, o que representa recorde, mas apenas a primeira desde Nova Iorque-2019. Foram cinco anos, nove meses e 20 dias de jejum! António Félix da Costa, da Porsche, foi quarto e recuperou a segunda posição no Mundial.

Por José Caetano

A história de Sébastien Buemi na Fórmula E é (quase) tão antiga como a do próprio campeonato de monolugares elétricos organizado a partir de setembro de 2014. O suíço de 36 anos encontra-se na categoria desde o arranque, após passagem pela Fórmula 1 (2009-2011), com a Toro Rosso, escuderia que representou num total de 55 grandes prémios, e em “coabitação” pacífica com a participação no Mundial de Resistência (WEC) – desde 2012, sempre com a Toyota, quatro títulos e 26 vitórias, incluindo quatro nas 24 Horas de Le Mans.

Campeão na Época 2 (2015-2016), com a e-dams Renault, Buemi tem 134 ePrix no currículo e, até este domingo, partilhava o recorde de 13 vitórias na categoria com o brasileiro Lucas di Grassi e o neozelandês Mitch Evans. Sébastien, na sessão de qualificação para a ronda 7 da temporada 2024-25, conseguiu a oitava posição na grelha de partida, resultado que não permitia antecipar na corrida, tanto mais que a Envision não ganhava qualquer ePrix desde Londres-2023 (Nick Cassidy). Mas, o “jejum” do helvético era ainda maior: durava há cinco anos, nove meses e 20 dias, com 78 ePrix realizados neste período, desde o triunfo em Nova Iorque-2019.

“Já tinha pensado que nunca mais conseguiria ganhar outra vez na Fórmula E. Para consegui-lo, não dependemos apenas de nós. É preciso sorte e também temos de contar com carro e equipa para aproveitarmos o momento certo. E, hoje, os astros alinharam-se. E sinto-me muito feliz. A corrida foi complicada, principalmente até conseguir impor-me nos duelos com o António [Félix da Costa] e o Max [Günther]. Decidimos bem os tempos de ativação do ‘Attack Mode’ e, depois de passar para o comando, fui capaz de distanciar-me do Oli [Rowland]. E, finalmente, ‘livrei-me’ do 13”, exclamou Buemi, radiante com a terceira vitória pessoal do ePrix do Mónaco – juntou 2025 a 2015 e 2017.

Esta vitória no segundo ePrix do Mónaco da temporada de 2024-25 projetou Buemi para o “top-10” no campeonato de pilotos e fez com que a Envision abandonasse a 11.ª posição da classificação do Mundial de Equipas. E Rowland, embora tivesse o triunfo debaixo de olho, por ambicionar repetir o resultado da véspera, considerou o piso molhado, seguramente, e adotou abordagem mais conservadora no final da corrida. E os 21 pontos da segunda posição permitiram-lhe aumentar ainda mais a vantagem no comando do campeonato, que progrediu de 34 pontos para 48.

Félix da Costa “salva” fim de semana

António Félix da Costa, após o abandono no sábado, teve domingo mais produtivo. O piloto português da Porsche, apenas 15.º na qualificação da véspera, conseguiu o sexto tempo no programa que “arrumou” a grelha de partida e, na corrida, evitou confusões que pudessem “eliminá-lo” outra vez, mas fê-lo sem renunciar a duelos ou a lutar por lugar no pódio. Esteve quase a consegui-lo, mas terminou em quarto e realizou a volta mais rápida da corrida, assim recuperando a segunda posição no campeonato, com mais um ponto do que o companheiro de equipa e campeão da Época 10, o alemão Pascal Wehrlein.

“Este quarto lugar ‘salvou-me’ o fim de semana. Estivemos lentos, facto que tenho de analisar e discutir com a equipa, mas a chuva acabou por beneficiar-nos, como ficou demonstrado durante a qualificação, com o apuramento para os duelos, e na corrida. Queria muito o pódio, mas o abandono de ontem fez-me ‘morder a língua’ e contentar-me com o quarto lugar. A vantagem do Rowland é cada vez maior, sim, mas ainda estamos na primeira metade do campeonato”, concluiu Félix da Costa.

No calendário da Fórmula E, após a passagem pelo Mónaco, outro fim de semana com dois ePrix na “linha do horizonte”. Nos dias 17 e 18 monolugares elétricos em ação no circuito citadino de Tóquio, Japão.

Classificações

1.º Sébastien Buemi Envision 30 voltas

2.º Oliver Rowland Nissan +4,169 s

3.º Nick Cassidy Jaguar +6,342 s

4.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Porsche +6,561 s

5.º Nyck de Vries Mahindra +10,978 s

6.º Jean-Éric Vergne DS Penske +16,537 s

7.º Pascal Wehrlein Porsche +16,764 s

8.º Maximilian Günther DS Penske +17,545 s

9.º Jake Dennis Andretti +17,882 s

10.º Stoffel Vandoorne Maserati +18,780 s

11.º Robin Frijns Envision +20,337 s

12.º Edoardo Mortara Mahindra +21,811 s

13.º Norman Nato Nissan +23,592 s

14.º Zane Maloney Lola-Yamaha ABT +26,190 s

15.º Dan Ticktum Cupra KIRO +37,787 s

16.º Taylor Barnard McLaren +49,001 s

17.º Jake Hughes Maserati +50,783 s

18.º Mitch Evans Jaguar +1.13,103 m

19.º David Beckmann Cupra KIRO +1.23,354 m

20.º Sam Bird McLaren +1.39,021 m

Volta mais rápida: António Félix da Costa, em Porsche 99X Electric, com 1.37,601 m na volta 30, à velocidade média de 123,1 km/h

Próximo(s) ePrix: Tóquio, Japão, nos dias 17 e 18.

Mundial de Pilotos

1.º Oliver Rowland Nissan 115 pontos

2.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Porsche 67 pontos

3.º Pascal Wehrlein Porsche 66 pontos

4.º Taylor Barnard McLaren 54 pontos

5.º Nyck de Vries Mahindra 52 pontos

6.º Jake Dennis Andretti 44 pontos

7.º Maximilian Günther DS Penske 42 pontos

8.º Edoardo Mortara Mahindra 39 pontos

9.º Jean-Éric Vergne DS Penske 34 pontos

10.º Sébastien Buemi Envision 31 pontos

11.º Jake Hughes Maserati 27 pontos

12.º Mitch Evans Jaguar 25 pontos

13.º Nick Cassidy Jaguar 25 pontos

14.º Nico Müller Andretti 24 pontos

15.º Stoffel Vandoorne Maserati 19 pontos

16.º Lucas di Grassi Lola-Yamaha ABT 18 pontos

17.º Dan Ticktum Cupra KIRO 18 pontos

18.º Sam Bird McLaren 16 pontos

19.º Norman Nato Nissan 11 pontos

20.º Robin Frijns Envision 8 pontos

21.º Zane Maloney Lola-Yamaha ABT 0 pontos

22.º David Beckmann Cupra KIRO 0 pontos

Mundial de Equipas

1.º Porsche 133 pontos

2.º Nissan 126 pontos

3.º Mahindra 91 pontos

4.º DS Penske 76 pontos

5.º McLaren 70 pontos

6.º Andretti 68 pontos

7.º Jaguar 50 pontos

8.º Maserati 46 pontos

9.º Envision 39 pontos

10.º Lola-Yamaha ABT 18 pontos

11.º Cupra KIRO 18 pontos

Mundial de Construtores

1.º Nissan 191 pontos

2.º Porsche 163 pontos

3.º Jaguar 115 pontos

4.º Stellantis 109 pontos

5.º Mahindra 109 pontos

6.º Lola-Yamaha 20 pontos