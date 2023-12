Fórmula E: Bridgestone regressa como fornecedor de um mundial da FIA com a GEN4 | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA determinou a escolha de fornecedores exclusivos para a próxima geração de monolugares do Campeonato do Mundo de Fórmula E, designada por GEN4, que se estreará na época 13 da competição.

A Gen4 vai entrar em pista no mundial de monolugares elétricos da FIA na temporada 13 – entre os anos civis de 2026/2027 – tendo ficado decidido pelos membros do Conselho Mundial os fornecedores exclusivos, como aconteceu com a atual GEN3, para a evolução dos carros.

A Fórmula E compete à nove temporadas, mas a tecnologia em está em constante evolução e sofreu mudanças importantes nesse curto período. Desde a estreia da competição, ainda sem o selo de mundial FIA, em 2014, foram apresentadas três gerações de monolugares, preparando-se neste momento mais um desses capítulos.

Os monolugares da GEN3 são mais leves, mais pequenos, mais rápidos e mais sustentáveis do que a anterior geração, sendo ainda um automóvel de competição mais eficiente, com quase 50% da energia que gasta recuperada através do eixo traseiro e de uma nova unidade de tração dianteira, para uma regeneração total de energia até 600 kW.

Para a próxima geração, a FIA determinou que “Spark Racing Technology continuará a fornecer o chassis para a série de monolugares elétricos – como a empresa francesa tem feito desde o início da Fórmula E em 2014 – enquanto as baterias do GEN4 serão fabricadas pela Podium AT”. O kit do grupo motopropulsor dianteiro será fornecido pela Marelli e os carros serão equipados com pneus Bridgestone, marcando o regresso do fabricante japonês a um Campeonato do Mundo da FIA pela primeira vez em 15 anos.

A próxima evolução da Fórmula E deverá ser a GEN3.5, que entrará em pista nas épocas 11 e 12, antes da GEN4. A ativação do grupo motopropulsor dianteiro em tração e a utilização de tração às quatro rodas em determinados cenários, pneus de composto mais macio e, em última análise, mais rápidos, bem como ajustamentos na carroçaria/aeronáutica, são possibilidades que estão em cima da mesa, com tempos de volta projetados para serem vários segundos mais rápidos do que é atualmente possível nos monolugares atuais. Depois disso, a GEN4 fará a sua estreia e marcará uma nova era para a série.

Foto: Simon Galloway