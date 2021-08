Fórmula E, Berlim: Stoffel Vandoorne faz a pole, Félix da Costa 15º | AutoSport

Stoffel Vandoorne foi o homem mais rápido na qualificação para a corrida de hoje em Berlim. O piloto da Mercedes fez o melhor tempo, mas o destaque vai para Mitch Evans que está agora em posição privilegiada para conquistar o título. António Félix da Costa foi 15º e terá de lutar muito para conquistar o que todos queremos.

A sessão de qualificação começou com a fase de grupos e Evans fez o melhor tempo, seguido de Jake Dennis (BMW) e Edoardo Mortara (Venturi). Os tempos pareciam pouco prometedores mas a pista ficou mais lenta e como se veria mais à frente, Evans tinha margem para passar à Superpole. No segundo grupo, onde estava Félix da Costa, a evolução da pista foi nula, com apenas o piloto português e Alex Lynn (Mahindra) a conseguirem chegar ao top 6, sem ameaçar os homens mais rápidos do Grupo 1. O Grupo 3 viu quatro pilotos subirem ao top 6 com Vandoorne, Oliver Rowland (Nissan), Andre Lotterer (Porsche) e Alex Sims (Mahindra) com os tempos a baixarem mais em relação ao Grupo 2. No Grupo 4 apenas dois pilotos conseguiram vaga no top 6, com um surpreendente Tom Blomqvist (NIO) e Norman Nato (Venturi) a garantirem um lugar no grupo que iria discutir a pole.

Para a Superpole tínhamos Vandoorne (o mais rápido da fase de grupos) Rowland, Nato, Sims, Blomqvist e Evans que conseguiu aguentar-se no top 6.

Na decisão da pole, Evans fez um tempo interessante e beneficiou da menor competitividade do NIO de Blomqvist e de uma volta menos rápida de Sims. Nato não foi sequer para a pista com problemas no seu monolugar o que garantia a Evans o terceiro lugar. Rowland fez um bom tempo e passou para o topo da tabela, mas avisou que havia margem para mais o que Vandoorne tratou de confirmar com o melhor tempo e a pole para a corrida de logo.

Evans é o maior beneficiado pois dos homens que lutam pelo título é aquele que larga na melhor posição, em terceiro, com Jake Dennis a ser o segundo candidato melhor classificado a estar apenas em nono (Dennis). Assim Evans está em posição privilegiada mas a corrida de ontem provou que a gestão de pneus e de energia não será fácil pelo que tudo pode ainda acontecer.

Para Félix da Costa foi uma sessão difícil. O Grupo dois dava, teoricamente, mais hipóteses de conquistar um lugar na Superpole mas os seis pilotos deste grupo tiveram dificuldades. O português larga de 15º e tem uma missão espinhosa pela frente para lutar pelo melhor lugar possível. Não é impossível ainda, mas não está fácil.

A corrida está agendada para às 14:30 e pode votar no Fanboost AQUI