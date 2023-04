Fórmula E, Berlim: Protestos adiam arranque da prova | AutoSport

O arranque da segunda corrida da Fórmula E em Berlim teve de ser adiado com uma invasão da grelha de partida por parte de protestantes. O motivo do protesto serão as alterações climáticas.A corrida teve de ser adiada por alguns minutos e depois dos protestantes serem removidos da pista, foi avaliado se tinham deixado algo em pista que prejudicasse o decorrer da prova.

multiple people stormed the track a few seconds before lights out at the #BerlinEPrix (possibly a climate change protest but I’m not sure?) pic.twitter.com/fLIggRkn06