Fórmula E: Berlim pode definir o campeão

O Campeonato Mundial de Fórmula E regressa a Berlim, uma das suas sedes mais emblemáticas, para disputar as rondas 13 e 14 da Temporada 11 e só com mais as corridas de Londres pela frente no fim deste mês, a competição pode ficar resolvida já este fim de semana.

Os 22 pilotos e 11 equipas vão novamente acelerar os carros GEN3 Evo no circuito do Aeroporto de Tempelhof, marcando o regresso da categoria elétrica à capital alemã pelo 11.º ano consecutivo.

Com mais de uma década de história em Berlim, os concorrentes têm pela frente o traçado de Tempelhof, um circuito de 2,345 km com 15 curvas. Berlim é a cidade com mais presenças consecutivas no calendário da Fórmula E, tendo recebido pelo menos uma etapa em todas as temporadas da categoria. Em todas essas edições — exceto na Temporada 2, quando a prova alemã foi realizada próxima à Alexanderplatz —, o Tempelhofer Feld foi o cenário escolhido.

O circuito, com a sua superfície de betão, é notoriamente irregular, o que gera um desgaste superior ao normal nos pneus da Hankook. Além disso, o alto nível de aderência exige muito da gestão de energia, o que complica as estratégias de corrida, mas também proporciona algumas das provas mais emocionantes do calendário.

À medida que o E-Prix de Berlim se aproxima, a grande pergunta é: quem vai levantar os troféus este ano? O líder do campeonato, Oliver Rowland, seguirá com a sua campanha dominante e garantirá o título para a Nissan? O ídolo local Maximilian Günther emocionará o público alemão com uma vitória? Ou será a jovem promessa da NEOM McLaren, Taylor Barnard, que coroará a sua grande temporada com a primeira vitória?

António Félix da Costa é terceiro do campeonato e com quatro corridas pela frente ainda pode chegar novamente ao título, mas não vai ter vida fácil, pois cinco pontos à sua frente tem ainda o seu colega de equipa, Pascal Wehrlein, que por sua vez tem Rowland uns expressivos 69 pontos mais à frente. Seria preciso que o piloto da Nissan tivesse um final de campeonato muito mau…

O Hankook E-Prix de Berlim 2025 começa na sexta-feira, 11 de julho, com o Treino Livre 1 às 15h (Portugal continental e Madeira). O sábado, 12 de julho, será dia de corrida: o dia começa às 8h com o Treino Livre 2, seguido da qualificação às 10h20 e da largada da Ronda 13 às 15h05.

A Ronda 14, no domingo, 13 de julho, seguirá o mesmo cronograma: Treino Livre 3 às 8h, qualificação às 10h20 e a segunda corrida do fim de semana às 15h05. Tudo com hora de Portugal continental e Madeira. Todas as possibilidades quanto à ‘resolução’ dos títulos em artigo anexo.