Fórmula E, Berlim: Pascal Wherlein foi o mais rápido no TL1 e atira Félix da Costa contra o muro

Pascal Wehrlein registou o tempo mais rápido no TL1 do E-Prix de Berlim, dando à TAG Heuer Porsche um forte início no seu evento em casa. No entanto, a sessão terminou em controvérsia depois de Wehrlein colidir com o seu companheiro de equipa António Félix da Costa durante uma volta de 350 kW. Wehrlein bateu na traseira do carro de da Costa, mandando-o contra a parede e provocando a bandeira vermelha a poucos minutos do fim, impedindo quaisquer melhorias adicionais. A equipa Porsche confirmou que iria investigar o incidente após a sessão, já que ambos os pilotos expressaram confusão sobre o que aconteceu.

Championship contenders come together in FP1 😫 Teammates Pascal Wehrlein and António Félix da Costa brought the end to the session after coming together on the start/finish straight @Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/tqP3boU1Ue — Formula E (@FIAFormulaE) July 11, 2025

Atrás de Wehrlein, Edoardo Mortara, da Mahindra Racing — recém-saído de um pódio em Jacarta — registou o segundo melhor tempo. Nick Cassidy, da Jaguar, vencedor do ano passado em Berlim, ficou em terceiro. Oliver Rowland, da Nissan, atualmente na disputa pelo título e capaz de garantir o campeonato neste fim de semana, terminou em quarto. Dan Ticktum, o mais recente vencedor da Fórmula E, ficou em quinto pela CUPRA KIRO.

Por outro lado, Stoffel Vandoorne teve problemas no início com o seu carro Maserati MSG, relatando problemas de direção que o mantiveram na garagem durante os primeiros 10 minutos. O seu companheiro de equipa Jake Hughes liderou a tabela de tempos a meio da sessão com uma volta de 58,529 s, antes de cair para trás.

Felipe Drugovich, que substituiu Nyck de Vries na Mahindra Racing, fez a sua estreia no fim de semana de corrida, mas terminou em 16.º lugar. Apesar de inexperiente em condições de corrida, Drugovich já testou neste circuito durante sessões para novatos.

O fim de semana com duas corridas em Berlim começa amanhã com a primeira das duas corridas, e todos os olhos estão voltados para Rowland, que pode garantir o campeonato antecipadamente.