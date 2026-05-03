Fórmula E, Berlim: Pascal Wehrlein faz a pole, Félix da Costa larga de oitavo

Pascal Wehrlein conquistou a pole para a segunda corrida em Berlim, nesta jornada dupla em Tempelhof. O piloto da Porsche, que ainda não venceu em casa, dá assim um passo importante para conseguir um triunfo perante o seu público. António Félix da Costa foi até aos quartos de final e larga de oitavo na corrida agendada para as 15.

Depois de uma primeira sessão de qualificação matinal que tinha colocado Edo Mortara no topo, à frente de Max Guenther e Taylor Barnard, os pilotos regressaram à pista para a segunda fase de qualificação no circuito de Berlim.

Grupo A

O Grupo A arrancou às 10h40 (hora portuguesa) com Felipe Drugovich a fazer o primeiro tempo de referência, entrando no segundo 58. Taylor Barnard não tardou a destroná-lo, com Nico Mueller a ficar na terceira posição. Jean-Éric Vergne também se aproximou do tempo do piloto brasileiro, enquanto Nick Cassidy acabou por subir ao primeiro posto. Norman Nato e Dan Ticktum optaram por uma única tentativa, ficando fora do top 4 e abandonando a sessão. No final, seguiram para a fase a eliminar Cassidy, Barnard, Drugovich e Vergne. Mortara ficou de fora por apenas 0,022 segundos.

Grupo B

No Grupo B, Lucas di Grassi abriu as contas, mas o seu tempo foi rapidamente ultrapassado. António Félix da Costa assumiu o comando, seguido de Joel Eriksson, Zane Maloney e Nyck de Vries.Mais uma vez, as primeiras tentativas foram as mais rápidas e não se verificaram muitas mudanças na tabela após as primeiras tomadas de tempo. Avançaram para a fase a eliminar Félix da Costa, Eriksson, Maloney e Pascal Wehrlein.

Quartos de Final

No primeiro duelo, Barnard superou Drugovich e garantiu o apuramento. Cassidy levou a melhor sobre o seu colega de equipa Vergne num confronto interno. Eriksson eliminou Maloney, embora o piloto da Lola tivesse demonstrado um ritmo animador nas qualificações deste fim de semana. No quarto e último duelo, Wehrlein derrotou António Félix da Costa, um reencontro entre antigos companheiros de equipa na Porsche, cuja relação se deteriorou na última temporada em conjunto.

#BerlinEPrix 🇩🇪: Pascal Wehrlein wins the final duel of the Sunday qualifying against Taylor Barnard. Nick Cassidy & Joel Eriksson will start the race from the second row. Race start will be in a bit more than 3 hours.#FormulaE #ABBFormulaE #FormelE pic.twitter.com/hoMYv3x6NC — ⚡️ e-Formula.news (@eFORMULAnews) May 3, 2026

Meias Finais

Na primeira meia-final, Barnard voltou a confirmar o seu excelente dia ao superar Cassidy. Na segunda, Wehrlein afastou Eriksson e garantiu o seu lugar na final.

Final

O duelo pela pole position opôs Barnard a Wehrlein, e foi o alemão da Porsche a levar a melhor por apenas 0,038 segundos, conquistando a posição de partida privilegiada para a corrida de Berlim.

Este domingo, na ronda oito do Mundial, não há paragens nas boxes para carregar as baterias dos monolugares elétricos (Pit Boost), ao contrário do que aconteceu na corrida de ontem, e todos os pilotos estão obrigados a ativarem o Attack Mode por duas vezes. No sábado, vitória de Nico Müller, da Porsche, e “pole position” de Edoardo Mortara, da Mahindra Racing, respetivamente, 12.º e 10.º na qualificação de hoje.

Artigo com a colaboração de José Caetano