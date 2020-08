Fórmula E/Berlim: Oliver Rowland vence, ‘software shutdown’ para Félix da Costa

Oliver Rowland (Nissan) ganhou facilmente a corrida de hoje da Fórmula E batendo Robin Frijns (Audi) por 1.903 com René Rast (Audi) a estrear-se no pódio da Fórmula E. Depois de sair da 21ª posição da grelha devido ao ‘incidente’ que já reportámos anteriormente LER AQUI oAntónio Félix da Costa (DS Techeetah) fez uma boa recuperação e… não terminou a corrida depois de ter chegado ao 12º lugar. O seu carro teve um ‘software shutdown’ nos últimos metros de corrida. É pena, mas, antes hoje que nas corridas anteriores…



No quarto lugar ficou Andre Lotterer (Porsche), que não deve estar nada contente com a ultrapassagem que Rene Rast lhe fez na última volta. Seguiram-se Alex Lynn (Mahindra) e Neel Jani (Porsche).

Tom Blomqvist foi 12º na sua estreia com a Jaguar.



No campeonato, que já está entregue a Félix da Costa, mas o segundo classificado é agora o vencedor desta corrida, Oliver Rowland, que soma 82 pontos, mais dois que Jean Eric Vergne (DS Techeetah) que hoje foi apenas 18º. Com 71 pontos segue Mitsch Evans (Jaguar) com Andre Lotterer (Porsche) em quinto com 71 pontos.