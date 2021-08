Fórmula E, Berlim: Nyck de Vries e Oliver Rowland foram os mais rápidos nos treinos de hoje | AutoSport

Chegou o dia de todas as decisões. A última corrida do ano vai decidir o campeão, hoje em Berlim, na mesma pista de ontem, mas feita no sentido inverso.

Na primeira sessão da manhã foi Nyck de Vries o mais rápido (1:06.688) seguido de António Félix da Costa (+0.125) e de Oliver Rowland (+0.166). No segundo treino foi Rowland o mais rápido (1:06.372) seguido de Max Gunther (+0.043) e de Norman Nato (+0.130). Félix da Costa foi 16º nesta sessão a pouco mais de 0.6 seg. do melhor tempo.

A qualificação está agendada para as 10h30