Fórmula E, Berlim: Mitch Evans vence, Félix da Costa sofre toque e fica fora dos pontos
Mitch Evans foi o grande vencedor do e-Prix de Berlim, segunda corrida do fim de semana, numa prestação fantástica do piloto da Jaguar. Uma corrida de altos e baixos, com gestão energética intensa e múltiplas trocas de posições, ficou marcada pela vitória brilhante de Mitch Evans, que partiu do 17.º lugar e chegou ao topo do pódio num dos triunfos mais impressionantes da temporada. António Félix da Costa tinha tudo para terminar nos pontos, mas um toque desnecessário de Nico Mueller atirou o piloto para fora dos pontos.
Round 8 is a go! 🟢
We’re back racing in Berlin for the second time this weekend 🇩🇪@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/hYbYBllqgm
— Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2026
Arranque agitado
Pascal Wehrlein largava da pole position com Taylor Barnard em segundo, mas foi o britânico a assumir o comando logo na primeira volta, com Nick Cassidy em segundo, Jean-Éric Vergne em terceiro e Wehrlein a cair para quarto. António Félix da Costa, que largava do oitavo posto, ganhou uma posição no arranque, mas acabaria por cair para 12.º na segunda volta.
As voltas seguintes trouxeram mais agitação: um toque envolvendo Nyck de Vries gerou um efeito dominó que atirou Cassidy para o 12.º posto. O neozelandês acabaria por entrar nas boxes para trocar a asa dianteira danificada, comprometendo por completo as suas hipóteses de resultado.
A tight battle for space as three cars enter the corner, forcing Nyck de Vries to retire in Round 8 🫣@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/mFgt96wAOT
— Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2026
Luta intensa no pelotão
Com a gestão energética a dominar a estratégia das equipas, os lugares da frente mudaram frequentemente nas primeiras dez voltas. Joel Eriksson chegou a liderar, com Sébastien Buemi e Edo Mortara nos lugares seguintes. Félix da Costa iniciou o seu ataque na volta 8, subindo ao quinto posto, enquanto Max Guenther assumia brevemente a liderança.
Na volta 10, o grupo da frente era liderado por Buemi, seguido de Wehrlein, Guenther, Mortara e Vergne, com trocas constantes a manter o suspense.
Contact with Sébastien Buemi forces Nick Cassidy into the pits 🫨@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/KxF3B5xgD3
— Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2026
O Attack Mode baralha as contas
A fase de ativação do Attack Mode (AM) trouxe ainda mais caos à corrida. Oliver Rowland chegou a liderar, com Vergne a ser o primeiro da frente a ir ao AM. Félix da Costa ativou o seu na volta 20, caindo temporariamente para 14.º, mas recuperou rapidamente até ao 10.º posto e, na volta seguinte, já estava em quarto. O português chegou mesmo a subir ao segundo posto, a um segundo e meio de Norman Nato que liderava à boleia do seu AM, antes de Wehrlein o ultrapassar com a ajuda do seu próprio Attack Mode. As trocas promovidas pelas ativações acabaram por lançar Mitch Evans para o terceiro lugar e Félix da Costa de regresso ao décimo.
Mitch Evans moves into P1 ahead of Pascal Wehrlein, while Oliver Rowland makes an unexpected overtake for P2 under yellow flag 👀@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/2Xg8ntI297
— Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2026
Evans domina o final
A dez voltas do fim, Evans assumiu a liderança. Com a segunda onda de ativações do Attack Mode a multiplicar as lutas pelo pelotão, o neozelandês manteve-se firme no comando. Cinco voltas depois, liderava pressionado por Wehrlein e Buemi, com Félix da Costa em quinto.
A duas voltas do fim, o português caiu na classificação e entrou nas boxes, motivado por um incidente com Nico Müller, que tentou uma ultrapassagem sem espaço, resultando num toque que levou à ativação do Full Course Yellow. Um fim de semana para esquecer para Félix da Costa.
MITCH EVANS IS YOUR ROUND 8 RACE WINNER 🏆@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/lvKv0JbR3h
— Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2026
Evans cruzou a linha em primeiro, seguido de Oliver Rowland e Pascal Wehrlein a completar o pódio. Sébastien Buemi e Norman Nato fecharam o top 5, com Jake Dennis, Edo Mortara, Jean-Éric Vergne, Felipe Drugovich e Joel Eriksson a completar os dez primeiros.
WINNER IN BERLIN 🏆 @mitchevans_ takes P1 after an exciting race in Round 8@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/d1tOJigDyG
— Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI