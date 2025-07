Fórmula E, Berlim: Mitch Evans faz a pole em qualificação encurtada

A meteorologia pregou uma partida à Formula E. A chuva insistiu em marcar presença, caindo abundantemente, o que afetou os trabalhos desta manhã do campeonato 100% elétrico da FIA. Foi preciso improvisar, dentro e fora de pista e quem se deu melhor foi Mitch Evans, que ficou com a pole numa sessão de qualificação sem fase de duelos. O piloto da Jaguar terminou o jejum de pontos, com uma fantástica prestação à chuva. António Félix da Costa conseguiu o sexto lugar.

Berlim amanheceu com muita chuva, de tal forma que o segundo Treino Livre teve de ser cancelado, com demasiada água no piso da pista do Aeroporto de Tempelhof. Sem tempo para melhorar os monolugares, os pilotos saltaram para a qualificação, com muita paciência à mistura, pois o início da sessão foi adiado.

Depois de quarenta minutos de espera, a sessão iniciou-se, com a fase de grupos. O Grupo A seria o primeiro a experimentar as condições da pista alemã, com António Félix da Costa inserido neste grupo, assim como o líder do campeonato, Oliver Rowland. Nesta qualificação, a fase de grupos será fulcral, pois a direção de corrida decidiu não avançar com a fase de duelos, não estando reunidas as condições para realizar a fase a eliminar. A grelha seria decidida juntando os melhores tempos dos Grupos A e B.

Mitch Evans foi o primeiro a colocar um tempo na tabela, seguido de Jake Dennis, Félix da Costa, Nico Mueller e Max Gunther, numa sessão que veria os tempos a cair gradualmente, dado que a chuva dava algumas tréguas. Evans era o mais rápido, deixando a concorrência muito longe. AFC era o único que se aproximava dos tempos do piloto da Jaguar, entrando no segundo 12, o único a conseguir este registo. Rowland aproximava-se de Evans, com Guenther e AFC ainda no top 4. No final da sessão, a ordem era Evans (1:11.021), seguido de Rowland, a 0.979 seg., Guenther e Félix da Costa.

Here's a closer look at how Group A ended up during their Qualifying session ⤵️@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/Vc3PJ97dFG — Formula E (@FIAFormulaE) July 12, 2025

No segundo grupo, Pascal Wehrlein começou na frente, mas o ritmo era inferior o que vimos no Grupo A. Wehrlein era seguido de Robin Frijns, Taylor Barnard. Entretanto, Frijns saltou para a primeira posição da tabela, seguido de Stoffel Vandoorne, Wehrlein e Barnard. A sessão findou e Frijns ficou com o melhor tempo (1:11.109), seguido de Jake Hughes, Pascal Wehrlein e Jean-Éric Vergne.

No final, Evans conquistou a pole nesta sessão encurtada pela meteorologia, com Frijns a ficar com a segunda vaga da primeira linha. Félix da Costa largará da sexta posição da grelha de partida.

With the Qualifying sessions done, here is how Group B ended up ⤵️@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/AujdoWwWZJ — Formula E (@FIAFormulaE) July 12, 2025