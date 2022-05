Fórmula E/Berlim: Félix da Costa quer subir no Top 10, veja como estão os campeonatos… | AutoSport

O Mundial de Fórmula E está de volta. Com o calendário de competição praticamente a meio, este fim de semana realiza-se uma jornada dupla em Berlim, na Alemanha. Como sempre, pode ver as transmissões no Eurosport.

O cenário das corridas sete e oito da temporada têm lugar no Aeroporto Tempelhof, uma pista de boa memória para o piloto português António Félix da Costa, já que foi lá que garantiu a conquista do Campeonato em 2020.

O traçado será diferente de um dia para outro. No sábado, os pilotos terão de cumprir a corrida no sentido anti-horário, enquanto que no domingo a prova corre-se no sentido horário criando um novo desafio.

O Mundial de Fórmula E é liderado por Stoffel Vandoorne, com 81 pontos, depois da vitória na última jornada no Mónaco. Tem seis pontos de vantagem sobre o bicampeão Jean-Éric Vergne. António Félix da Costa é 10.º classificado com 30 pontos.

Os dois ePrix de Berlim podem ser vistos em direto no Eurosport 2, a partir das 13:50h.

O campeonato prevê ainda passagens por Jacarta, Nova Iorque, Londres e Seul.

Horário do fim-de-semana em Berlim

SÁBADO

Qualificação – 09h40 (Eleven 3)

Corrida – 13h50 (Eleven 3 e Eurosport 2)

DOMINGO

Qualificação – 09h40 (Eleven 3)

Corrida – 13h50 (Eleven 3 e Eurosport 2)