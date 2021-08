Fórmula E Berlim, Félix da Costa: ” Percebi cedo que ia ser complicado manter as posições” | AutoSport

António Félix da Costa foi 7⁰ na primeira corrida de Berlim, reduzindo a diferença para o líder do campeonato, para 9 pontos.

O dia começou bem, com uma espetacular qualificação e a corrida parecia estar bem encaminhada, mas estranhamente de um momento para o outro tanto Félix da Costa como Jean-Éric Vergne começaram a perder andamento. O piloto luso explicou o motivo para a quebra no rendimento, com os monolugares da DS Techeetah a serem muito agressivos com os pneus traseiros, o que levou à queda na classificação.

Amanhã será a última corrida da temporada com tudo em aberto na discussão do título Mundial de Fórmula E. António Félix da Costa está nesta luta, apenas depende dele mesmo para se sagrar Campeão do Mundo. Hora da decisão final, corrida amanhã às 14h30 no Eurosport 2 e Eleven.