Fórmula E Berlim, Félix da Costa: “Lucas di Grassi deveria ter tido outra atitude” | AutoSport

Terminou hoje, em Berlim, a temporada 2021 do campeonato Mundial de Fórmula E. Um final infeliz, com sabor amargo, para António Félix da Costa, que lutou com todas as suas forças para trazer o título Mundial para Portugal

Na corrida, que terminou há instantes, António atacou o possível, recuperou alguns lugares e quando estava perto de entrar nos pontos, foi literalmente empurrado para o muro por Lucas di Grassi, terminando aí a corrida do piloto Português de 29 anos. Um final inglório que deixou AFC bastante desiludido e insatisfeito com a atitude de Di Grassi:

“Claramente um final frustrante e que me deixa desiludido. Sabíamos que não seria fácil chegar ao título aqui em Berlim, mas nunca desistimos, lutamos com todas as nossas forças e terminar desta forma é dececionante. Penso que o Lucas di Grassi com a experiência que tem deveria ter tido outra atitude, pois acabou por destruir não só a minha corrida, como também a dele e na verdade eu e ele eramos os dois únicos pilotos que ainda tinham possibilidades naquele momento da corrida de hoje de chegar ao título. Enfim, nada que pudesse fazer, resta-me agradecer à equipa DS Techeetah que trabalhou incansavelmente para revalidar o título, mas infelizmente este ano não conseguimos. Parabéns ao Nyck de Vries e à Mercedes pelo título, foram uns justos vencedores, para ano voltaremos com toda a força para lutar e recuperar o título Mundial de Fórmula E. Uma palavra final para todos os milhares de Portugueses que me apoiaram ao longo de toda a época, é incrível a força que me deram sempre!”

Classificação do Mundial de Fórmula E:

1. Nyck de Vries – 99 pontos

2. Edoardo Mortara – 92 pontos

3. Jake Dennis – 91 pontos

4. Mitch Evans – 90 pontos

5. Robin Frijns – 89 pontos

6. Sam Bird – 87 pontos

7. Lucas di Grassi – 87 pontos

8. António Félix da Costa – 86 pontos

9. Stoffel Vandoorne – 82 pontos

10. Jean Eric Vergne – 80 pontos