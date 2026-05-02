Fórmula E, Berlim: Félix da Costa lidera TL2

António Félix da Costa (Jaguar TCS Racing) foi o mais rápido da segunda sessão de treinos livres do E-Prix de Berlim de 2026, na pista de Tempelhof. O piloto, campeão da temporada 6 e vencedor das duas últimas corridas em Jidá e Madrid, chega à capital alemã no lote dos favoritos, num circuito onde a sua equipa venceu os dois eventos da época passada.

AFC registou o tempo de 57,357s, com Jean-Éric Vergne (Citroën Racing) a colocar-se em segundo lugar a apenas 0,087s. Felipe Drugovich (Andretti) ficou em terceiro a 0,157s, numa pista com especial significado para o brasileiro, uma vez que foi no Tempelhof que fez a sua estreia na Fórmula E na época anterior.

Taylor Barnard (DS PENSKE) terminou em quarto a 0,190s, depois de ter liderado o TL1 de ontem, com o seu companheiro de equipa Maximilian Guenther em quinto a 0,198s. Já no campo da Citroën Racing, Nick Cassidy esteve envolvido num incidente no final da sessão. Mitch Evans, colega de equipa de Félix da Costa, foi apenas 15º.

A sessão decorreu com temperaturas elevadas em pista desde o início, às 09h30, com sol e calor em Berlim, condições que se devem manter ao longo do dia e de amanhã.