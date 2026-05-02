Fórmula E, Berlim: Félix da Costa lidera TL2
António Félix da Costa (Jaguar TCS Racing) foi o mais rápido da segunda sessão de treinos livres do E-Prix de Berlim de 2026, na pista de Tempelhof. O piloto, campeão da temporada 6 e vencedor das duas últimas corridas em Jidá e Madrid, chega à capital alemã no lote dos favoritos, num circuito onde a sua equipa venceu os dois eventos da época passada.
AFC registou o tempo de 57,357s, com Jean-Éric Vergne (Citroën Racing) a colocar-se em segundo lugar a apenas 0,087s. Felipe Drugovich (Andretti) ficou em terceiro a 0,157s, numa pista com especial significado para o brasileiro, uma vez que foi no Tempelhof que fez a sua estreia na Fórmula E na época anterior.
Taylor Barnard (DS PENSKE) terminou em quarto a 0,190s, depois de ter liderado o TL1 de ontem, com o seu companheiro de equipa Maximilian Guenther em quinto a 0,198s. Já no campo da Citroën Racing, Nick Cassidy esteve envolvido num incidente no final da sessão. Mitch Evans, colega de equipa de Félix da Costa, foi apenas 15º.
A sessão decorreu com temperaturas elevadas em pista desde o início, às 09h30, com sol e calor em Berlim, condições que se devem manter ao longo do dia e de amanhã.
António Félix da Costa tops the table after FP2 in Berlin 🤩@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/F0MwNxoX3H
— Formula E (@FIAFormulaE) May 2, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI