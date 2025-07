Fórmula E, Berlim: Evans vence, Félix da Costa cai para décimo após penalização

Mitch Evans colocou fim a um longo jejum. Depois da vitória na primeira jornada do ano, ficou sem pontuar até hoje, com um triunfo incontestado no E-Prix de Berlim. Enfrentando uma pista exigente, devido à chuva, Evans foi o melhor e soube gerir a ameaça de Pascal Wehrlein, que terminou em segundo. António Félix da Costa cruzou a linha de meta em terceiro, mas uma penalização aplicada após um toque em Jake Hughes, atirou o piloto para décimo.

O filme da corrida

Foi com pista molhada, mas sem chuva que os pilotos se prepararam para a primeira corrida do fim de semana. Mitch Evans largava da pole, com a companhia de Robin Frijns na primeira linha da grelha. António Félix da Costa estava na sexta posição e apontava a um bom resultado.

Com uma meteorologia ameaçadora (55% de probabilidade de chuva), a grelha preparava-se para enfrentar as 15 curvas, percorridas por 39 vezes, do traçado de Templehof, hoje com passagem obrigatória nas boxes para o Pit Boost, mais uma componente estratégica para esta corrida.

🟢 39 laps of racing action here we come! 🟢 A clean get away for everyone except Dennis who did not get off the line. @Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/btfdEeo8pv — Formula E (@FIAFormulaE) July 12, 2025

Evans começou bem a corrida e defendeu-se dos ataques de Frijns. Jake Dennis ficou parado na grelha o que motivou a entrada do Safety Car. O piloto da Andretii conseguiu reiniciar o seu monolugar, apenas para o recolocar numa zona mais segura, mas o pelotão foi todo reagrupado. A ordem era Evans, Frijns, Max Guenther, Félix da Costa e Oliver Rowland, que teve um arranque cauteloso.

The @Porsche Safety Car makes an early appearance in Berlin caused by Dennis failing to get going ⚠️@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/txXQyPdwoB — Formula E (@FIAFormulaE) July 12, 2025

No recomeço da corrida, Evans manteve a liderança e passou pelo Attack Mode, tal como AFC. Perto da 10ª volta, Evans liderava, com alguma distância para Félix da Costa, com Wehrlein em terceiro, depois de uma luta acesa com Guenther. Jean-Éric Vergne agarrou o quarto lugar, suplantando o colega de equipa, com a ameaça de Frijns, que aproveitou o Attack Mode para tentar reaproximar-se dos lugares do pódio.

The battles are battling 💪 Wehrlein, Da Costa and Frijns get up close and personal! The Envision Racing driver has a loose moment.@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/wO9dVD0P2e — Formula E (@FIAFormulaE) July 12, 2025

Félix da Costa perdeu algum tempo e Wehrlein passou o colega de equipa, com Frijs a tentar também levar a melhor sobre o colega de equipa. O português estava numa fase de gestão de energia, com Frijns a passar o piloto da Porsche e já com Vergne por perto. Na frente, Evans seguia imperturbável.

Na volta 20, os pilotos começaram a passar pelo Pit Boost e na volta 23, Félix da Costa passou nas boxes para o seu reabastecimento, com Evans e Wehrlein a entrarem na boxe na volta 25. Depois das passagens pelo Pit Boost, a ordem era Evans, Wehrlein, Vergne, Guenther, Frijns, Félix da Costa, Mortara, Rowland, Hughes e Barnard.

The @Porsche Safety Car comes back out ⚠️ This moment has lead to a race retirement for Beckmann with less than 10 LAPS to go.@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/tBhzrUvIXZ — Formula E (@FIAFormulaE) July 12, 2025

Na volta 29, Dennis Beckmann ficou parado na pista, após toque com as proteções da pista, depois de ter sido empurrado por Sérgio Sette Câmara, o que motivou nova entrada do Safety Car. A ordem do top 10 mantinha-se, mas Vergne, Gunther e Frijns não tinham Attack Mode e Félix da Costa tinha ainda uma passagem para fazer.

Rowland retires from the race 😱 An upset to our Championship leaders title hopes for today! @Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/PTviltMpnW — Formula E (@FIAFormulaE) July 12, 2025

Ainda com Safety Car em pista, Vergne começou a perder posições, com problemas no seu carro, caindo da luta pelo pódio. No recomeço, Evans manteve a liderança, passou pelo Attack Mode com Wehrlein e Gunther no top 3. O azar bateu à porta do líder da competição, que foi obrigado a desistir depois de um incidente com Felipe Drugovich. AFC também não evitou um toque em Hughes depois da passagem pelo Attack Mode, numa altura em que era quinto. O português subiu para terceiro, defendendo-se de Mortara e Barnard, quando eram acrescentadas mais 2 voltas à corrida pelas entradas do Safety Car.

A corrida chegou a fim de Evans venceu, seguido de Wehrlein e Mortara, com AFC a ser penalizado com 5 segundos pelo toque com Hughes, caindo para o décimo lugar.

Amanhã, novo dia e nova corrida, com a probabilidade de termos um campeão já este fim de semana a diminuírem drasticamente, após a desistência de Rowland. Wehrlein mantém-se na perseguição, apesar da grande distância e Félix da Costa, perdeu pontos importantes, caindo para quarto, atrás de Taylor Barnard que agora assume o terceiro lugar da classificação geral.