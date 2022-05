Fórmula E, Berlim: Edoardo Mortara conquista pole position e António Félix da Costa é terceiro da grelha | AutoSport

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) conquistou a sua primeira pole position do ano, depois de bater no duelo final Alexander Sims (Mahindra Racing). Sims esteve envolvido numa situação caricata na meia final, juntamente com Jean-Éric Vergne (DS Techeetah). Os dois pilotos terminaram a volta com o mesmo tempo. Neste caso as regras estabelecem que o primeiro piloto a estabelecer o tempo progride, o que significou que foi o piloto da Mahindra a passar para a final.

António Félix da Costa (DS Techeetah) caiu apenas no duelo com Mortara na semifinal, depois de ter eliminado Sérgio Sette Câmara (Dragon / Penske Autosport) nos quartos de final da qualificação. O português foi o piloto mais rápido do grupo B, juntamente com André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team), o seu companheiro de equipa Jean-Éric Vergne e Sébastien Buemi (Nissan e.dams). Do grupo A, passaram Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team), Edoardo Mortara e Sérgio Sette Câmara.

Sims bateu Wehrlein e Vergne para chegar à final, enquanto Mortara bateu Lotterer e Félix da Costa, conquistando por último a pole position para a primeira de duas corridas em Berlim deste fim de semana.

