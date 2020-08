Fórmula E Berlim 1, Félix da Costa: Barba, cabelo e unhas…

Vitória, pole-position e volta mais rápida. Não se podia pedir mais a António Félix da Costa que teve um recomeço estrondoso de Fórmula E. Uma vitória absolutamente perfeito, liderando a corrida de fio a pavio, isto depois de ter feito o melhor tempo na qualificação, na Super Pole, na corrida, liderando todas as voltas. Fantástico!

No campeonato, António Félix da Costa lidera agora com 96 pontos), mais…40 que Mitch Evans (56), com Maximilian Guenther em terceiro com 48.

Depois de ter começado a corrida já com 15 pontos de avanço, um ponto pela qualificação, mas três pela Super Pole, Félix da Costa aumentou para 15 o seu pecúlio. Terminou a corrida com 40 pontos de avanço.

Nas Equipas, a DS Techeetah tem agora 127 pontos, a BMW i Andretti Motorsport, 95 e a Mercedes-Benz EQ Formula E Team, 76.

Como se percebeu, António Félix da Costa dilatou violentamente a sua margem de avanço no campeonato de Fórmula E, depois duma prestação brilhante na pista de Berlim Tempelhof. O piloto luso e o seu colega de equipa na DS Techeetah, Jean-Eric Vergne controlaram boa parte da corrida juntos (foram mesmo pela primeira vez ao Attack Mode ao mesmo tempo) mas enquanto o piloto luso se manteve inquebrável lá na frente, o francês começou por ser engolido aos pouco pelo pelotão perdendo posições, acabando mesmo por desistir. Mais tarde saberemos o que se se passou.

Antes, o duo luso-francês afastou-se do terceiro classificados mais de oito segundos, com Andre Lotterer a liderar o pelotão, antes de Robin Frijns bater na parede depois de um “chega para lá “ de Max Guenther. O Safety Car de Bruno Correia entrou, depois foi a vez de Felipe Massa sair dep ista e bater nas barreiras. Depois de ir novamente ao Attack Mode e depois de ser bem apertado por Vergne no ‘regresso’ Félix da Costa não perdeu o primeiro lugar, mas foi bem apertado pelo francês para o muro. Pouco depois, a saída de Massa e o Full Course Yellow, com Vergne a ter o azar de ter ido ao Attack Mode pouco antes desta situação, mais uma coisa que em nada o ajudou.

Lá na frente, Félix da Costa entrou em velocidade de cruzeiro, chegando à meta com…0.0% na bateria. Ainda deu para festejar com ziguezagues antes da meta. O balanço que trazia, chegava e sobrava.

Partindo da terceira posição da grelha, Andre Lotterer ainda logrou suplantar Jean Eric Vergne, já perto do final da corrida, mas quanto a António Félix da Costa não teve a mínima hipótese, terminando a pouco mais de cinco segundo, mesmo depois de ter ‘recuperado’ margem com a entrada do Safety Car em pista.

Já Sam Bird esteve forte, já que partiu de sétimo e terminou em terceiro, isto depois de ter chegado a ser segundo. Contudo, Lotterer reagiu e recuperou a posição in extremis.

Nyck de Vries, que partiu de quinto, esteve na luta pelo pódio, foi muito combativo, mas terminou em quarto. O seu colega de equipa na Mercedes, Stoffel Vandoorne, veio de 15º na grelha, até ao quinto lugar, antes de perder novamente a posição para o Mahindra de Jerome d’Ambrosio depois duma travagem mais ambiciosa do belga perto do fim da corrida.

Sebastien Buemi, que partiu de quarto, andou inicialmente na luta pelo terceiro lugar mas na fase decisiva da corrida caiu para sétimo, na frente de Max Guenther (BMW), Lucas di Grassi (Audi) e Alexander Sims, noutro BMW. Mitch Evans, ainda segundo no campeonato, não somou pontos, ao contrário dos quatro de Guenther, que é terceiro na competição agora mais perto do piloto da Jaguar, que fez um pião precisamente causado pelo homem da BMW que se aproximou na classificação.

Hoje correu perfeitamente bem, mas ainda faltam cinco corridas. A primeira delas já amanhã, mas duas sábado e domingo.

Eis o horário de amanhã, hora portuguesa (continental):

10:30 Treino Livre Fórmula E

13:15 Qualificação Fórmula E (Grupos)

14:00 Super Pole Fórmula E (Top 6)

18:04 Corrida Fórmula E (45 minuto + 1 volta)