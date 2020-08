Fórmula E Berlim 1: Como está o campeonato

Com mais este triunfo, e pontos da qualificação, no campeonato, António Félix da Costa lidera agora com 97 pontos, mais…41 que Mitch Evans (56), com Maximilian Guenther em terceiro com 48.

Depois de ter começado a corrida já com 15 pontos de avanço, um ponto pela qualificação, mas três pela Super Pole, Félix da Costa aumentou para 15 o seu pecúlio. Terminou a corrida com 41 pontos de avanço.

Nas Equipas, a DS Techeetah tem agora 127 pontos, a BMW i Andretti Motorsport, 95 e a Mercedes-Benz EQ Formula E Team, 76.