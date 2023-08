Fórmula E, Balanço de fim de época: NIO 333 Racing | AutoSport

A Gen 3 trouxe algumas coisas boas para a NIO. Já não é a pior equipa da grelha e mostrou que tem agora uma base de trabalho que pode permitir uma ou outra surpresa. Dan Ticktum foi o destaque, com algumas boas prestações, mostrando mais que Sérgio Sette Câmara, com mais experiência na competição. Ticktum mostrou uma faceta um pouco mais madura, ainda com os tiques que fazem dele um piloto algo controverso, mas a equipa beneficiou muito do seu talento. Um ano que promete um pouco mais para o futuro.

Vitórias – 0

Pódio – 0

Pontos – 42 (Dan Ticktum – 28 / Sérgio Sette Câmara – 14)