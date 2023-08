Fórmula E, Balanço de fim de época: Maserati MSG Racing | AutoSport

Uma primeira época dura para a Maserati, que se estreou na competição, com a marca a virar para a mobilidade elétrica. Edo Mortara deveria ter-se assumido como estrela da equipa, mas os melhores momentos foram de Max Gunther, que patrocinou o regresso às vitórias da marca italiana em competições oficiais. Juntou mais três pódios, enquanto Mortara foi uma sombra do que já mostrou que podia ser. Primeira época com altos e baixos para a equipa, que tem muito para melhorar, com a base da Venturi a revelar-se curta para chegar a outros voos. Max Gunther foi sétimo, o melhor da equipa, com Mortara a ficar-se pelo 14º posto, muito longe dos lugares da frente.

Vitórias – 1 (Max Gunther)

Pódios – 4 (Max Gunther)

Pontos – 140 (Max Gunther – 101 / Edo Mortara – 39)