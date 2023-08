Fórmula E, Balanço de fim de época: Mahindra Racing | AutoSport

Um desastre completo. A Mahindra era uma equipa competitiva, mas a entrada da Gen 3 deitou tudo por terra. Uma equipa sem performance, desorganizada, que não soube aproveitar Lucas di Grassi e Oliver Rowland, dois pilotos com qualidade. Rowland bateu com a porta a meio da época e di Grassi já tenta espreitar outras oportunidades dentro do campeonato. Começou muito bem com um pódio na primeira corrida de di Grassi. A partir daí foi uma época para esquecer. Roberto Merhi entrou a meio da época, mas não se pedia muito mais do que fez. Uma época para esquecer de uma estrutura que estava confortavelmente no meio da tabela.



Vitórias – 0

Pódio – 0

Pontos – 41 (Lucas di Grassi – 32 / Oliver Rowland – 9 / Roberto Merhi – 0)