Fórmula E, Balanço de fim de época: Jaguar TCS Racing | AutoSport

Ainda não foi desta que a Jaguar festejou o título por equipas. Desde a época 2020/2021 que a marca se tornou numa força da Fórmula E, sendo crónica candidata ao título, sem nunca ter conseguido. Este ano foi mais uma época à imagem das anteriores. Mitch Evans voltou a ser dos mais fortes (sete pódios, quatro vitórias) mas não foi acompanhado de Sam Bird que voltou a ter uma época demasiado irregular, o que levou à sua saída no final da época (entretanto substituído por NIck Cassidy). A Jaguar tem tudo para lutar pelo título, mas tem faltado uma dupla mais forte e… um pouco de sorte. Boa época, mas abaixo do que certamente desejavam. Fica o prémio de consolação por terem construído a melhor unidade motriz, com os carros equipados com a unidade britânica a fazerem 596 pontos, contra os 494 da Porsche.

Vitórias: 4 (Mitch Evans)

Pódios: 11 (Mitch Evans – 7/ Sam Bird – 4)

Pontos: 292 (Mitch Evans – 197 / Sam Bird – 95)