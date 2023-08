Fórmula E, Balanço de fim de época: Avalanche Andretti | AutoSport

A Andretti finalmente conseguiu o sucesso que perseguia desde o arranque da Fórmula E. Um sucesso conquistado de forma brilhante graças à estrela da equipa. Uma época feita apenas por Jake Dennis.

Desde as suas primeiras corridas na modalidade que Dennis mostrou um potencial tremendo, que acabou por confirmar este ano com o título de pilotos. Muitas vezes vimos Dennis exagerar e claudicar sob a pressão, mas a experiência e a maturidade fizeram desta a melhor época do piloto, que apresentou uma regularidade a toda a prova.

Uma época brilhante do piloto britânico, com apenas duas vitórias, mas 11 pódios, provando mais uma vez que a consistência é a melhor arma neste campeonato. O título de melhor piloto do ano ficaria entre Dennis e Cassidy, mas a conquista do título faz pender a balança para Dennis. Uma época brutal, a contrapor uma época miserável de André Lotterer que apenas marcou 23 pontos contra os 229 de Dennis. Lotter é um piloto de mão-cheia, mas na Fórmula E as coisas não saem como estamos habituados. A equipa beneficiou das unidades motrizes Porsche e fez uma boa gestão da época. A tensão que se viu na corrida que decidiu o título mostrou que havia acordos estabelecidos, mas no final tudo acabou por acabar como a equipa e Dennis queria… e merecia. O britânico tornou-se no oitavo campeão da competição, um grupo restrito de grandes talentos.

Vitórias – 2 (Jake Dennis)

Pódios – 11 (Jake Dennis)

Pontos – 252 (Jake Dennis – 229 / André Lotterer – 23)