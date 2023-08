Fórmula E, Balanço de fim de época: ABT CUPRA Formula E Team | AutoSport

A pior equipa do ano, quer pela performance, quer pelos resultados. Robin Frijns é um dos melhores pilotos da grelha, mas não conseguiu mostrar nada, com um carro pouco competitivo, com problemas. Nico Muller também não fez milagre. Uma dupla com qualidade que foi desaproveitada, de tal forma que Frijns regressou à Envision Racing, equipa de onde saiu no ano passado. O último lugar do ano é uma inevitabilidade para uma equipa que tinha uma dupla de pilotos interessante. Não foi por aí que as coisas correram mal. Mas houve demasiadas falhas e erros. Vai ser preciso muito mais para que esta estrutura tenha sucesso.

Vitórias – 0

Pódios – 0

Pontos – 21 (Nico Muller – 15 / Robin Frijns – 6)