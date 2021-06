Fórmula E: Attack mode no México em forma de Joker Lap | AutoSport

A alteração do circuito da prova mexicana da Fórmula E, para o circuito Autodromo Miguel E. Abed em Puebla (por isso denominado Puebla E-Prix), faz com que a zona de attack mode seja diferente do que até agora vimos na competição elétrica.

Uma espécie de Joker Lap, como temos no Ralicross e no WTCR apenas no Circuito Internacional de Vila Real, é a solução encontrada para colocar a zona de ativação do attack mode, a ferramenta que os pilotos têm disponível durante a corrida para ter uma aumento de potência nos monolugares durante 4 minutos. Essa zona encontrar-se-á na curva 8, como podemos ver na imagem abaixo.

Com uma penalização de três a quatro segundos sobre o apex da Curva 8, a zona de ativação, será mais um desafio para engenheiros e estrategas, bem como aos pilotos, sobre quando fazer o mergulho para obter os mais 35kW.

O Autódromo Miguel E. Abed aloja uma secção técnica dentro de uma oval que é utilizada para corridas como a NASCAR. Os pilotos poderão também esperar contornar a oval exterior através da Curva 15, com o apertado braço direito na Curva 1 provavelmente será um ponto de ultrapassagens.