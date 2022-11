Fórmula E: As novidades para a primeira época Gen3 | AutoSport

Os Gen3, os carro de corrida elétricos mais rápidos, leves, potentes e eficientes alguma vez construídos, farão a sua estreia competitiva na Cidade do México no dia 14 de janeiro, após testes pré-época no próximo mês em Valência.

Aproxima-se assim o começo de uma nova era que se espera possa revitalizar a competição 100% elétrica e na qual António Félix da Costa começará uma nova aventura com a Porsche.

O campeonato terá três novas cidades a acolherem corridas de Fórmula E pela primeira vez: Hyderabad, Índia (Ronda 4, 11 de fevereiro); Cidade do Cabo, África do Sul (Ronda 5, 25 de fevereiro) e São Paulo, Brasil (Ronda 6, 25 de março).

McLaren e Maserati são as novas equipas na grelha da Fórmula E na próxima época. Vão juntar-se a alguns dos maiores nomes do desporto automóvel, incluindo Jaguar, Porsche e Nissan entre as 11 equipas e 22 pilotos que competem pelos títulos mundiais.

As atualizações do regulamento desportivo incluem um regresso às corridas cm um número fixo de voltas; pilotos estreantes a ocuparem um lugar nas sessões de FP1 (como acontece na F1); e um plano para introduzir um impulso de 30 segundos 4kWh de “Attack Charge” em corridas selecionadas, tornado possível através do desenvolvimento da bateria EV mais avançada do mundo atualmente.

Nova imagem

Teremos também uma nova identidade visual, inspirada pelo torque instantâneo da aceleração elétrica. O sistema também reflete o papel do desporto como catalisador; ajudar os fabricantes a acelerar as tecnologias dos veículos elétricos, o ritmo com que novos adeptos estão a entrar no desporto, a velocidade sem precedentes com que o desporto atingiu o estatuto de Campeonato Mundial da FIA e, mais amplamente, a visão do campeonato para acelerar o progresso humano sustentável.

A Fórmula E manteve uma associação com o azul como símbolo da eletricidade, mas alargou a sua paleta para incluir um sistema de cores mais extenso, permitindo ao campeonato enfatizar a sua oferta única em três modos: desporto automóvel de classe mundial (Race); tecnologia de ponta e credenciais de sustentabilidade (Reason); e impacto positivo na comunidade global (Culture).

A rebrand será lançada nos próximos dias, semanas e meses, começando com a propriedade digital da Fórmula E. No novo ano, novas funcionalidades de web e app estarão online para melhorar a experiência dos fãs. Na jornada de lançamento da Temporada 9 na Cidade do México, a nova identidade será trazida à vida através de centenas de pontos de contacto, desde as pistas até ao marketing para transmissão.

Novo som da Fórmula E

O som tem sido uma das qualidades mais distintivas e disruptivas da Fórmula E desde a primeira corrida, em 2014. Para a temporada 9, foi desenvolvida uma nova identidade sónica para utilização em todos os canais de difusão, digitais e de marketing, com o novo som do carro de corrida Gen3 como peça central.

As gravações de teste dos carros de corrida foram capturadas para formar a base da identidade sónica, com as gravações remixadas num conjunto de ativos sonoros. A nova música título de transmissão e uma partitura completa foi gravada nos Estúdios Abbey Road com uma orquestra de 55 peças.