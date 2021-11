Fórmula E: As novas cores da DS Techeetah e de António Félix da Costa | AutoSport

A DS Techeetah apresentou hoje o seu novo esquema de cores para a época 2021 / 2022. As cores não mudam muito e a pintura dourada e preta mantém-se, com pequenas alterações. As maiores alterações são aquelas que não são visíveis.

Para além do novo esquema de pintura, há mudanças ao nível da gestão da equipa. Após quatro temporadas de sucesso como diretor da equipa, Mark Preston tornar-se-á o CEO da equipa, com Thomas Chevaucher a assumir o papel de director da equipa. Com estas mudanças internas, já há muito desejadas, espera-se que a equipa volte a estar na luta pelos títulos, mantendo a fortíssima dupla de pilotos, constituída por António Félix da Costa e Jean-Éric Vergne.

Félix da Costa e Vergne terminaram dentro do top 10 da classificação, com uma vitória cada, a primeira no Mónaco (uma das melhores corridas de AFC na competição) e a segunda um pouco mais cedo na época em Roma.

“Esta é sempre uma época do ano realmente emocionante! Temos trabalhado muito com todos os engenheiros, mecânicos e toda a equipa para nos dar a melhor hipótese de ganhar corridas e mais títulos”, disse Félix da Costa. “A nova decoração está fantástica e estou ansioso para voltar às corridas com esta equipa com quem estou há três anos e que já é como uma família para mim!”

“Estou absolutamente encantado por começar outra temporada com a equipa”, acrescentou Vergne. “Temos estado a trabalhar muito durante vários meses e todos estão extremamente motivados com o objetivo de voltarmos a ser líderes no próximo ano. Estou ansioso por uma grande competição, e vamos fazer tudo para garantir que esta se torne a nossa melhor época na Fórmula E!”.

“Esta organização adaptada na equipa não muda o nosso objetivo principal de ganhar novos títulos”, disse Thomas Chevaucher, director de desempenho da DS e director da equipa DS TECHEETAH. “Graças a este novo acordo, estamos mais do que nunca concentrados nas corridas e isso é tudo o que importa para a DS TECHEETAH e DS Automobiles.” “O negócio das corridas requer muito mais do que apenas os elementos técnicos a fim de criar um futuro sustentável para a TECHEETAH”, acrescentou Preston. “Acredito que este é o momento certo para concentrar os meus esforços no crescimento futuro da equipa e no da própria Fórmula E”.

