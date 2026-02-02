Fórmula E: As desculpas de Felipe Drugovich a António Félix da Costa

A corrida de sábado da Fórmula E, em Miami, começou de forma promissora para Felipe Drugovich e António Félix da Costa, mas um incidente tardio entre ambos acabou por comprometer as hipóteses de pódio. Apesar do toque, os dois pilotos esclareceram a situação e afastaram qualquer tensão após a prova.

Drugovich, ao volante da Andretti, chegou pela primeira vez aos duelos de qualificação e alcançou a final, onde foi batido por Nico Müller, da Porsche. O brasileiro partiu assim do segundo lugar da grelha, com Félix da Costa imediatamente atrás.

Durante grande parte da corrida, ambos mantiveram-se no grupo da frente e alternaram posições com Müller na liderança, deixando antever um resultado forte para os dois. No entanto, cerca de dois terços da distância, na volta 26, Drugovich entrou demasiado rápido na curva 13 e tentou passar entre o muro e o monolugar da Jaguar TCS Racing de Félix da Costa. A manobra terminou com um toque na traseira do carro do português, que entrou em pião, mas conseguiu continuar, embora com danos.

Após a corrida, Felipe Drugovich foi ao encontro de Antônio Félix da Costa para se desculpar por conta do acidente que ocorreu durante o #MiamiEPrix. Tudo bem entre os dois pilotos!#TeamDrugovich pic.twitter.com/Td4pCuagWX — Team Felipe Drugovich 🇧🇷 (@TeamDrugovich) February 1, 2026

Depois da corrida, ambos trocaram explicações e a situação foi analisada publicamente em declarações à RacingNews365, sublinhando que se tratou de um episódio normal de competição intensa.

Felipe Drugovich explicou: “Achei que ele ia para o interior porque estava a travar um pouco mais cedo. Tentei meter o nariz por dentro e depois sair, mas ele manteve-se por fora e, no último momento, bloqueei as rodas. Tentei evitá-lo.”

António Félix da Costa reagiu com compreensão: “A única forma de evitar isso seria ele travar um pouco mais cedo. Estamos a correr muito perto uns dos outros e isto faz parte das corridas.”