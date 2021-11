Fórmula E: arranque de temporada para António Félix da Costa e DS Techeetah | AutoSport

A DS Automobiles e a Techeetah apresentaram a mais recente evolução do DS E-Tense FE21, monolugar com que irá disputar a Temporada 8 do Campeonato FIA de Fórmula E. Jean-Eric Vergne (campeão nas temporadas 4 e 5) e António Félix da Costa, o campeão da Temporada 6, mantêm-se como pilotos oficiais da equipa.

O emblemático DS E-Tense FE21 da equipa DS Techeetah para o Campeonato FIA de Fórmula E 2021/22foi hoje apresentado na sua mais recente evolução para a Temporada 8,no âmbito de um shakedown realizado no circuito de Alès, em França.

Após a conquista de dois duplos títulos (Pilotos e Equipas) nas épocas 2018/2019 e 2019/2020 do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, a DS Automobiles e a Techeetah prosseguem com a sua parceria para a Temporada 8, agora assente numa nova estrutura. Mark Preston foi nomeado Diretor Executivo da Techeetah enquanto Thomas Chevaucher, Diretor da DS Performance, passa a acumular o papel de Diretor da Equipa: “Esta nova organização não afeta minimamente o nosso principal objetivo de conquistar mais títulos. Graças a esta nova estrutura, vamos estar mais concentrados do que nunca na competição, ou seja, aquilo que é realmente importante para a DS Techeetah e para a DS Automobiles”, disse Thomas Chevaucher.

Béatrice Foucher, CEO da DS Automobiles, desta a Fórmula E como laboratório: “O envolvimento da DS Automobiles na Fórmula E constitui uma parte importante da nossa estratégia de eletrificação, a mesma que,a partir de 2024,nos levará a produzir apenas e só veículos 100% elétricos. As qualidades dos homens e mulheres da DS Performance ficaram bem demonstradas com a conquista de dois duplos títulos em dois anos consecutivos, bem como pelo recorde de nove vitórias alcançadas pelos nossos monolugares de segunda geração, algo que nenhum outro construtor conseguiu. Utilizamos a Fórmula E como um laboratório permanente,capaz de nos oferecer conhecimentos e ‘know-how’ para as nossas versões de estrada E-Tense. Nesse sentido, queremos,também,continuar a participar no desenvolvimento deste campeonato 100% elétrico,de modo a reforçar o estatuto da DS Automobiles em todo o mundo.”

Para Mark Preston, CEO da Techeetah: “O desporto automóvel não se limita a aspetos técnicos. De modo a criar um futuro duradouro para a Techeetah, acredito que este é o momento certo para concentrar os meus esforços no crescimento futuro da equipa e da Fórmula E”.

António Félix da Costa, Campeão de Fórmula E na Temporada 6: “Esta época do ano é sempre extremamente emocionante. Temos trabalhado a fundo com todos os engenheiros, mecânicos e restantes elementos da equipa,no sentido de podermos contar com todos os trunfos que nos permitam ganhar corridas e conquistar mais títulos. A nova decoração é fantástica e estou ansioso por voltar às corridas com esta equipa, na qual já estou há três anos e onde me sinto totalmente em família.”