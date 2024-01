Fórmula E: Arranque de época duro para Félix da Costa | AutoSport

Se 2023 foi um ano com um arranque complicado para António Félix da Costa, 2024 está a revelar-se ainda mais complicado. Se no ano passado, depois de três corridas, tinha apenas seis pontos marcados, contra os 68 pontos do seu colega de equipa, Pascal Wehrlein, este ano, o alemão tem 38 pontos e AFC… 0.

Um arranque ainda mais duro do que em 2023, numa época em que o português já está completamente familiarizado com a equipa. A vantagem das unidades motrizes Porsche é agora menos evidente, mas ainda há dois pilotos com unidades Porsche no top 5. Félix da Costa está muito longe.

Numa mensagem nas redes sociais, Félix da Costa agradeceu o apoio, reconheceu o momento complicado, mas prometeu ir à luta:

“Bem, que início de época complicado. Nada apontava para isto, depois da pre época e do andamento no final do ano passado. Estou a passar um momento complicado, e vou trabalhar para o resolver e tenho a certeza que vou conseguir. A quantidade de mensagens de força que recebi são incríveis e é neste momento que se vê quem realmente apoia e acompanha! Obrigado malta. Ao trabalho!”