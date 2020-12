Fórmula E: Arranque da época adiado

A Sétima época da Fórmula E já não vai arrancar na data prevista. A primeira ronda da temporada 2021 de Fórmula E em Santiago do Chile foi adiada menos de um mês antes da data prevista para a sua realização.

A Fórmula E emitiu uma breve declaração, anunciando que a data da primeira prova foi agora adiada, e que o campeonato estava a trabalhar para remarcar as corridas para mais tarde, no primeiro trimestre de 2021.

Pode ler-se na declaração “Em consulta com o município de Santiago, o E-Prix de Santiago foi adiado. As corridas deixarão de ter lugar como jornada dupla nos dias 16 e 17 de Janeiro e estamos a trabalhar com a cidade para finalizar as datas em que as corridas deverão ser realizadas mais tarde no primeiro trimestre de 2021”.

A época 2021 começa já a ser afetada e este adiamento pode estar ligado ao surgimento de uma nova estripe do Coronavírus que levou ao fecho das fronteiras de vários países de pessoas oriundas do Reino Unido, que é onde uma grande maioria das equipas de Fórmula E está sediada. Esta situação obriga assim o campeonato a repensar o seu calendário.