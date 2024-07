Fórmula E: arrancam as decisões

Na última corrida em Portland, Nick Cassidy, da Jaguar TCS Racing, tinha hipóteses matemáticas de conquistar o título nesse fim de semana. Aconteceu precisamente o contrário, já que os seus rivais aproximaram-se bastante mais do líder da classificação.

Depois de Mitch Evans (Jaguar) ter conseguido um terceiro lugar na 14ª ronda e de Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) se ter agarrado ao quarto lugar depois de ter sofrido danos no domingo, há agora apenas 12 pontos a separar Evans e Wehrlein de Cassidy no topo à chegada a ‘Grand Finale’ de Londres, com as três vitórias consecutivas de António Félix da Costa também a colocarem-no na luta, com sete pilotos com hipóteses.

1º Nick Cassidy – 167 pontos

2º Mitch Evans – 155 pontos

3º Pascal Wehrlein – 155 pontos

4º António Félix da Costa – 134 pontos

5º Oliver Rowland – 131 pontos

6º Jean-Eric Vergne – 129 pontos

7º Jake Dennis – 122 pontos

Para além do título de Pilotos, há também o campeonato de Equipas para decidir. A Jaguar TCS Racing lidera atualmente com 322 pontos, mas a TAG Heuer Porsche recuperou até aos 289 pontos. Estas duas equipas estão também a desempenhar um papel importante no título inaugural de Construtores, que está a ser liderado pela Porsche, atualmente com 407 pontos, com a Jaguar logo atrás, com 388.