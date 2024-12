Fórmula E arranca em São Paulo: Félix da Costa quer começar forte

A temporada 2024/2025 (11ª época) do Mundial de Fórmula E arranca este fim de semana, e o palco não podia ser mais vibrante: São Paulo! A capital da alegria será o cenário para a estreia deste campeonato de monolugares 100% elétricos, onde António Félix da Costa volta a acelerar com a TAG Heuer Porsche, em busca de repetir o feito de 2020, quando conquistou o título mundial.

Com uma década de experiência na Fórmula E, Félix da Costa é um verdadeiro ícone da competição. Em 128 corridas, o piloto português já garantiu 12 vitórias, 23 pódios e 8 pole positions, números que o consolidam como um dos favoritos ao título. Este ano, o desafio é ainda mais eletrizante com a chegada do novo monolugar GEN3 Evo – uma máquina de velocidade ainda mais aprimorada que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 1,82 segundos, superando os tempos de um F1 em 30%! Como adepto, prepare-se para batalhas épicas em pistas cada vez mais desafiadoras.

Na TAG Heuer Porsche, a estabilidade é chave para o sucesso, com a equipa a manter a dupla de pilotos Pascal Wehrlein e Félix da Costa. E que lugar melhor para começar esta jornada do que o lendário Sambódromo do Anhembi? Transformado num circuito citadino de 2,93 km com 11 curvas, promete oferecer momentos de tirar o fôlego nesta primeira corrida do ano. A Fórmula E está de volta, que comecem os motores, e a festa e Félix da Costa está confiante para o que aí vem:

“Sinto-me preparado para começar o ano. Nesta pausa trabalhámos muito com os engenheiros da Porsche para entender e maximizar o potencial do nosso carro, agora com a evolução do Gen 3 Evo, que tem algumas particularidades bem desafiantes, como os pneus que têm um grip bem diferente e uma degradação bem maior face aos que utilizávamos até aqui. Nos testes percebemos que estamos competitivos, mas também ficou bem evidente que o nível de pilotos e equipas está muito alto. Neste momento é difícil dizer quem estará mais forte este fim-de-semana em São Paulo, sabemos sim que estamos competitivos e quero iniciar o ano de forma sólida, trazendo bons pontos para casa”, António Félix da Costa.

O programa deste primeiro embate da Fórmula E tem início na 6ª feira, com uma primeira sessão de treinos livres. No sábado o dia abre bem cedo, com a 2ª sessão de treinos livres, seguida da qualificação, com início marcado para as 12h30, com transmissão em direto na Dazn 3. Mais tarde, ainda sábado, a partir das 17h tem lugar a corrida, com transmissão em direto tanto na Dazn 4, como também no Eurosport 1.

Calendário Mundial Fórmula E – 2024