Fórmula E arranca em São Paulo: as movimentações no mercado de pilotos

Como de costume, a pré-temporada da Fórmula E foi movimentada, com mudanças significativas de pilotos que remodelaram a grellllha da 11ª temporada.

Maximilian Günther juntou-se à DS Penske, formando uma dupla interessante com o bicampeão Jean-Éric Vergne, após deixar a Maserati MSG Racing. Embora ambas as equipas usem o ‘motor’ Stellantis, a mudança representa um novo começo para Günther, que compete no campeonato desde a 5ª temporada.

Stoffel Vandoorne, por sua vez, deixou a DS Penske para trocar de lugar com Günther, ingressando na Maserati MSG Racing ao lado do estreante Jake Hughes, vindo da NEOM McLaren para a era GEN3 Evo.

A Envision Racing manteve Robin Frijns e o campeão mundial da 2ª temporada, Sébastien Buemi, enquanto a TAG Heuer Porsche continua com o atual campeão mundial Pascal Wehrlein e o seu companheiro António Félix da Costa. A Mahindra Racing segue com Edoardo Mortara e Nyck de Vries, e a Jaguar TCS Racing mantém Mitch Evans e Nick Cassidy, que conquistaram o Campeonato Mundial de Equipas com um final espetacular na 10ª temporada em Londres.

A Andretti Fórmula E reorganizou a sua formação, mantendo o campeão mundial da 9ª temporada Jake Dennis ao lado de Nico Müller, que se juntou durante a pré-temporada. Norman Nato voltou à Nissan e reencontrou Oliver Rowland.

Novas caras prometem emoção na 11ª temporada. O estreante Zane Maloney junta-se à Lola Yamaha ABT na sua campanha inaugural na Fórmula E, formando dupla com o campeão mundial da 3ª temporada e herói local de São Paulo, Lucas Di Grassi.

Na NEOM McLaren, Taylor Barnard inicia a sua primeira temporada completa ao lado do veterano Sam Bird, após a sua atuação impressionante como substituto na temporada passada.

Recentemente, a nova equipe Kiro Race Co confirmou a permanência do britânico Dan Ticktum, ao lado de David Beckmann, estreante na Fórmula E após atuar como substituto em Jacarta na 9ª temporada.