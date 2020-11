Fórmula E arranca amanhã como Campeonato do Mundo FIA

O que começou como nada mais do que um sonho partilhado entre Alejandro Agag, fundador da Fórmula E, e Jean Todt, presidente da FIA, esboçado nas costas de um guardanapo em 2011, evoluiu para a série de desportos motorizados de crescimento mais rápido e mais competitiva do planeta.

Esta temporada de 2020/21, a Fórmula E ganha o estatuto de Campeonato do Mundo, passando a denominar-se Campeonato do Mundo de Fórmula E da FIA: “A nossa ambição foi sempre a de um dia nos tornarmos um Campeonato do Mundo. Muito do que fizemos foi trabalhar para este momento, mas este é apenas o início de um novo capítulo”, disse o fundador e presidente da Fórmula E, Alejandro Agag.



Em nove anos, a Fórmula E cresceu de uma simples ideia anotada no verso de um guardanapo, para uma grelha cheia de alguns dos maiores nomes do desporto automóvel. Foram coroados campeões e feitos heróis, e a Temporada 7 começa amanhã em Valência com o teste coletivo.

