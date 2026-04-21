Fórmula E apresentou o GEN4, 10 seg. mais rápido que os GEN3

A Fórmula E apresentou oficialmente o GEN4, o seu novo monolugar elétrico de próxima geração, numa demonstração em pista no Circuito Paul Ricard. O carro estrear-se-á em competição na temporada 2026/27.

O GEN4 representa um salto de desempenho sem precedentes na história da categoria: terá uma velocidade máxima de 335 km/h, aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,8 segundos e dos 0 aos 200 km/h em 4,4 segundos (1,5 segundos mais rápido do que o GEN3 Evo).

🚀 Putting @FIAFormulaE in the slipstream of the world’s fastest single‑seaters. pic.twitter.com/OckCXsJMzq — Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) April 21, 2026

Em modo de qualificação, produz 804 cv de potência máxima, um aumento de cerca de 70% face ao modelo anterior (50% em modo corrida). Será ainda, em média, 10 segundos mais rápido por volta em qualificação e pelo menos cinco segundos mais rápido em circuitos urbanos em condições de corrida.

The powerful stats behind the all-new GEN4 ⚡️ Reaching speeds of over 335kph and 0-200kph in 4.4 seconds, with a 71% increase in power in ATTACK MODE compared to its predecessor. 📈#FormulaE #GEN4 pic.twitter.com/C2LaDW6UxS — Formula E (@FIAFormulaE) April 21, 2026

O GEN4 é o único monolugar com tração integral permanente, equipado com pneus Bridgestone, que substitui a Hankook. Pela primeira vez, haverá duas opções de pneus: para pista seca (semelhante aos pneus usados até agora, que serviam para qualquer condição da pista) e pneus para piso molhado (que será usado quando os pilotos enfrentarem muita chuva). O carro pesa 950 kg (mais 87 kg do que o GEN3 Evo).

Every generation leaves a trace… Captured in data, refined through development, and realised in GEN4 ⚡️ Our Jaguar GEN4 proto_TYPE in its testing livery. pic.twitter.com/tBtPrcpCvZ — Jaguar TCS Racing (@JaguarRacing) April 16, 2026

Para além do desempenho, a sustentabilidade é um pilar central: o GEN4 será o primeiro carro de corrida 100% reciclável, com pelo menos 20% de materiais reciclados, pneus compostos por 65% de materiais naturais e reciclados, e uma bateria sem minerais de terra rara.

O carro será utilizado ao longo das próximas quatro temporadas, com a era GEN3 Evo a terminar em Londres a 15 e 16 de agosto. Na demonstração em Paul Ricard estiveram presentes todos os fabricantes — Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars e Mahindra —, mas apenas Porsche, Jaguar e Stellantis (através da Opel) rodaram em pista.

Jeff Dodds, CEO da Fórmula E:

“O GEN4 não é apenas um carro, é uma declaração de intenções. Ver o que é capaz de fazer em pista pela primeira vez é um verdadeiro marco para a Fórmula E — estamos agora a atingir níveis de desempenho que se pensavam impossíveis para veículos elétricos há apenas cinco anos. Esta é apenas a fase inicial, uma vez que o seu desenvolvimento está agora nas mãos dos nossos fabricantes — Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars e Mahindra — para levar o desenvolvimento a limites de desempenho ainda mais elevados antes da sua estreia em corrida mais tarde este ano. O GEN4 não é apenas uma evolução, é uma mudança radical em inovação e desempenho que vai redefinir o desporto motorizado nos próximos anos.”

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA:

“O novo carro GEN4 da Fórmula E marca um passo significativo para o automobilismo elétrico, estabelecendo um novo referencial global de desempenho, inovação e sustentabilidade. Não é simplesmente um carro rápido, é uma declaração de intenções sobre o futuro desta tecnologia. A colaboração foi central no desenvolvimento deste carro e continuará a estar no coração de uma nova era do campeonato definida por maior desempenho, relevância para a estrada e emoção.”