Fórmula E: Apresentado o novo pneus para a próxima época | AutoSport

A partir da próxima temporada do Campeonato do Mundo da FIA de Fórmula E, a Hankook será o novo e exclusivo parceiro técnico e fornecedor de pneus da competição. Num evento na Áustria, a Hankook apresentou oficialmente o novo pneu da marca, designado por iON.

O novo pneu foi desenvolvido em estreita cooperação com o campeonato e destina-se especialmente a satisfazer as necessidades de sustentabilidade da Fórmula E e o futuro da e-mobilidade, sem comprometer o desempenho do desporto motorizado. Quase 30% do novo pneu, especialmente adaptado à terceira geração de carros de corrida da Fórmula E que estarão em pista no próximo ano, é feito de materiais sustentáveis. As equipas de Fórmula E têm atualmente acesso a uma variante de pneu que pode ser utilizada tanto em condições secas como molhadas, a fim de poupar ainda mais recursos.

A marca sul-coreana garante que a longa durabilidade do pneu é um passo pioneiro na indústria. Após os respectivos fins de semana de E-Prix, a Hankook recicla completamente cada conjunto de pneus, garantindo que o campeonato seja o mais sustentável possível.

A estreia em corrida do novo pneus acontecerá no E-Prix da Cidade do México a 14 de janeiro de 2023, naquela que será a primeira corrida na nova era de monolugares, a Gen3.