Fórmula E: Apresentada competição júnior totalmente elétrica | AutoSport

Foi apresentada durante o fim de semana da ronda de Hyderabad do campeonato do Mundo de Fórmula E a primeira série júnior de monolugares totalmente elétricos que pode vir a servir de competição de acesso ao mundial.

Fundado pela antigo chefe de equipa da Mahindra na Fórmula E , Dilbagh Gill, o novo ACE Championship já testou um monolugar Gen2 alterado, mas está em estudo um novo carro para a temporada de 2024, sabendo-se que será dividido em duas competições separadas, o ACE Championship e ‘Challenger Series’, que serve de porta de entrada ao escalão superior. A competição arrancará com um “formato regional e em circuitos regionais através de alguns continentes”, dão conta os organizadores, adiantando ainda que pretendem que o campeonato seja “uma montra para áreas onde os fãs e a indústria em torno do desporto automóvel podem ser cultivados em áreas sub-representadas pelos campeonatos existentes”.

Com o mesmo carro usado em ambos as competições – ACE Championship e ‘Challenger Series’ – as equipas podem usar dois monolugares divididos entre 4 pilotos. Os organizadores declararam que “já existe um interesse significativo por parte de uma série de equipas existentes em aderir à série”.

Ao lado de Gill, a série está a ser apoiada pelo Grupo ACE com sede na Índia, que está ligado ao patrocinador e promotor Greenko do ePrix de Hyderabad e Alejandro Agag, fundador da Fórmula E e Extreme E, será membro do conselho consultivo, enquanto o antigo piloto da Fórmula E da Mahindra Nick Heidfeid será o consultor da série, tendo sido com ele ao volante que o Gen2 modificado foi testado.